樂天桃猿5：4逆轉勝中信兄弟！林子偉陽春砲追分　林立炸裂再見轟

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3局上，睽違多年再扛下開路先鋒的詹子賢安打建功，護送二壘上的跑者江坤宇回到本壘，兄弟1：0領先。但兄弟先發猛登在5局下遭遇控球亂流，連續投出觸身死球、四壞球保送，在馬傑森成功執行犧牲短打後，張閔勛敲出帶有1分打點的左外野高飛犧牲打，5局結束，兄弟1：1樂天。
兄弟在6局上由許基宏、江坤宇敲出二壘安打，打回超前分，不過樂天也在6局下，靠著林泓育內野滾地球，護送三壘上跑者回到本壘得分，比分再度回到2：2平手。
兄弟率先突破僵局 樂天卻上演煙火秀
比賽進行到9局上，樂天二壘手林立發生守備失誤，讓兄弟攻佔上二、三壘，接著打擊的詹子賢擊出適時一擊，一棒掃回2分超前分，佔有十足優勢。
然而9局下，輪到兄弟終結者吳俊偉遇難，先是被林子偉敲出1發陽春砲，接著在壘上有人的情況下，林立敲出中間方向的高飛球，直接飛越全壘打大牆，形成1支逆轉比分的再見兩分砲，幫助樂天以5：4完成驚天的逆轉勝，同時彌補了上半局的守備失誤。
猛獅狂敲11安 味全牛棚失火
味全龍在昨（27）日賽事，面對統一7-ELEVEn獅王牌投手勝騎士，慘遭本季第10次完封，本場面對統一，打線終於在3局下破蛋，將比分改寫為1：1平手。
不過猛獅打線在4局下發起猛攻，陳傑憲、林安可在得點圈有人時，接連敲出安打，取額3：1領先。在味全先發艾璞樂退場後，王維中、林凱威接連登板中繼，但卻接連失守，各自失掉2分以及3分，最終統一就以8：1輕取味全，味全吞下近期3連敗。
值得一提的是，本場味全打線單場敲出9支安打，但卻僅有1分進帳，反觀統一打線繳出11支安打，就攻下8分。