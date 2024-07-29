深夜見警攔查加速逃逸！開車落跑10公里遭圍捕 警鳴槍逮2毒犯
本月27日深夜11時許，新北市新莊分局福營派出所員警，於執行巡邏勤務時，在建國一路與後港一路口附近，發現一台小客車行經取締酒駕路檢點前右轉逃逸，員警隨即示意停車受檢，但該車卻拒檢並加速逃逸，一路闖紅燈、沿中正路往龜山方向落跑，員警立即通報攔截圍捕，於桃園市龜山區萬壽路二段一帶攔停後，小客車駕駛竟試圖衝撞逃逸，員警當機立斷對空鳴槍1發示警，順利逮捕2名嫌犯。
記者林盈君／綜合報導
據了解，42歲的駕駛倪姓男子、副駕乘客56歲的鄭姓男子，見警方攔檢加速逃逸，一路沿著中正路往龜山方向落跑，最後遭警方圍捕落網。鄭姓男子為桃園地檢發布的毒品通緝犯，警方也從車上查獲海洛因毒品1包、及K他命香煙1支等證物。
全案詢後，將倪、鄭2男依妨害公務、毒品危害防制條例、公共危險現行犯，移送新北地方檢察署偵，另，鄭男毒品通緝案，則另案移送桃園地方檢察署歸案，同時危險駕駛及無照駕駛部分，依道路交通管理處罰條例第43條、第21條進行舉發。
警方呼籲，民眾遇到攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，避免衍生其他違規或肇事，得不償失；同時也呼籲民眾，各類毒品嚴重戕害身心健康，千萬勿因一時好奇隨意接觸、嘗試。
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