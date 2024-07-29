越南女偏好去韓國「假結婚」？背後辛酸原因曝

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自2019年韓國停止在外籍新娘離婚後將其驅逐的政策以來，一些越南女性希望嫁給韓國公民並隨後離婚。韓國法規規定，外籍新娘在與當地男性結婚兩年後可以申請入籍，前提是她們持有韓語證書，並具備對韓國文化和社會的基本了解。
根據《韓國聯合通訊社（연합뉴스）》，2023年有約15,000名韓國男性與外籍女性結婚，比前一年增加了22.5%。當中，來自越南的女性占比最大，有33.5%，其次是中國（18.1%）、泰國（13.7%）等，與前一年相比，越南新娘的增加率也最高，為48.3%。
越南女性嫁到韓國的比例上升，也引發外國媒體探討背後成因。《BBC》報導，根據越南公共安全部的統計資料，2008年至2018年間，每年約有18,000名越南公民與外國人結婚。其中，72%是女性，主要是與台灣、韓國、中國、美國等國家的男性結婚；有78%的女性與外國人結婚的原因，是為了擺脫家庭貧困、學歷低和失業等困境。
然而，外籍新娘也需要承擔遭受暴力、虐待和被殺害的風險，許多越南新娘受訪後指出，「真實的韓國婚姻並不如韓劇般美好。」2020年一名29歲的越南女性嫁給超過50歲的韓國男性，結婚還未滿一年，她就因與丈夫發生衝突而被其殺害。根據韓國人權委員會2017年的一項調查，超過42%的外籍新娘遭受身體、精神、性和財務上的虐待，明顯高於韓籍妻子的受虐比例（29%）。
目前居住在韓國的越南籍配偶Trinh指出，她雖然期待與丈夫生育孩子以增進婚姻關係，實際上卻很困難，「在診所，我們被告知，由於我丈夫47歲，他很難受孕，但他卻不公平地責怪我。」另外，自從搬到韓國後，她每天在家為丈夫準備飯菜，等待他回家，而沒有其他社交活動，「我們偶爾溝通時，只能透過Google翻譯。」
就算她想放棄取得韓國公民身份的機會提前離婚，也受到限制，因為想取得公民權，婚姻至少必須維持一年。所以即便每天以淚洗面，Trinh也把希望寄託在未來取得公民權那一天可以離婚，並在當地謀生。