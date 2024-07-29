YTR這群人董仔搭車沒付錢！「司機當街爆吼」她尷尬：真不是故意
Youtuber團體「這群人」的成員董仔，憑著姣好的外貌和幽默的個性，獲得許多粉絲的喜愛，在團體停更Youtube頻道後，她也積極經營自己的社群，經常透過社群跟粉絲們分享生活中的日常點滴。董仔最近發文透露，自己某次在路邊攔計程車，到達目的地後便很自然的下車，結果因為忘記付錢，被司機開窗大喊：「小姐你沒付錢！」讓她瞬間尷尬到不行，也對司機很抱歉，貼文一出吸引不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
董仔近日透過Threads發文透露，自己叫車習慣都用綁定付款，結果有一次在路邊攔車，到目的地後下車超自然，直接被司機從副駕窗戶大喊：「小姐你沒付錢！（怒怒上身那種）。」董仔瞬間才意識到自己剛剛下車完全沒付錢，她尷尬表示：「我也是很拍謝的趕快付，然後說抱歉平常都叫車，不是故意的，邊道歉邊掏錢，感覺運將爆氣，但我真的不是故意的。」文末還詢問其他粉絲：「有人有相同經驗嗎？」
貼文曝光之後，吸引了不少網友關注與討論，大家紛紛留言表示：「我也常常這樣」、「我都在車上等確認扣款成功才下車，行動支付真的很愛在關鍵時刻出包」、「我很常跟司機說我是信用卡綁定付款，然後司機回我：小姐，你是攔車的。哈哈哈哈抱歉我腦霧」、「我上次就是下車超自然，我想說司機怎麼也跟著下車，是我忘記拿東西嗎？沒想到司機說：小姐你還沒付錢欸」、「我也有經驗，但是運將很好沒有兇，我就一直抱歉抱歉。」不少網友都表示非常能理解董仔的經歷。
此外，董仔先前曾發文透露自己一直被網友問：「董仔是不是變胖了？」她則自信表示：「是呀！我變胖，還變漂亮了呢～」並好奇地發問：「外型只是第一眼你看到的，但除了外貌你還看到什麼呢？」董仔也透露，自己以前看到這樣的留言一定走心，然後超沒自信，「但，這句話，只是一個事實而已，不要把他當貶義詞」，認為只要這樣思考就不會被影響。董仔也強調：「我想說的是，願所有人被不喜歡的語言抨擊時，不要陷入，因為，別人看到的不重要，自己認為的自己，比什麼都更重要。」正面的想法，獲得許多網友的好評與支持。