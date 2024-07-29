機組人員也吐了！美聯航爆「生物危害」　班機被迫轉降、深度清潔

美國聯合航空（United Airlines）一架編號2477的航班，當地時間28日上午從休士頓飛往波士頓，途中卻傳出有乘客發生一些「醫療狀況」，不得不提前轉降在維吉尼亞州，安排全機進行「深度清潔」。有外媒引述當時飛機上的無線通訊紀錄，聲稱機上出現嚴重的「生物危害」（biohazard），連機組人員都吐了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《福斯新聞》等外媒報導，這架波音737-800客機載了155名乘客，28日上午9點半左右離開德州的喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），下午1點半抵達維吉尼亞州的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），因為有乘客身體發生狀況，無線電紀錄下當時機組人員將情況描述為「非常糟糕」，不只工作人員嘔吐，周圍的乘客也都在要求口罩。為了因應這種「生物危害」，機組人員請求盡快讓這架飛機降落，不過在該航班抵達杜勒斯國際機場後，並沒有乘客或機組人員被送醫。這種「生物危害」具體是什麼，美聯航沒有多做說明，發言人向美媒表示，該航班已進行深度清潔，並於當天傍晚5點多再度從維吉尼亞州起飛，前往波士頓的洛根國際機場（Logan International Airport）。波音737又出包！聯合航空一天2狀況 班機急降成田和名古屋波音又出事！亞特拉斯航空747貨機有焦味 緊急轉降北海道波音認了犯詐欺罪！願付賠款79億元 還要砸149億元改善安全計畫為波音投下信任票！大韓航空無懼事故頻發 下訂40架飛機：有信心