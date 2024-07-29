TPBL／新北國王續約奧帝！聯手前富邦洋將強森 打造恐怖外線火力
離開PLG聯盟轉戰TPBL的新北國王，日前才網羅前富邦勇士洋將強森（Chris Johnson），和李愷諺組成「FMVP連線」。今（29）日再宣布，奪冠功臣之一的洋將奧帝（Austin Daye）完成續約 ，確定在新賽季繼續合作，而奧帝也將持續在禁衛軍發揮自身經驗與能力，為新北市爭取連霸頭銜。
記者林之越/綜合報導
回歸補強外線火力 決賽爆發超關鍵
奧帝今年 2 月重返禁衛軍，從 EASL 東超開始就帶給國王很大的幫助，穩定的外線火力搭配高球商的智慧，快速的融入團隊配合與建立默契；今年季後賽奧帝完全展現他的價值，首輪力扛夢想家禁區，彌補劣勢。
總冠軍與領航猿的系列戰，第四戰在林書豪、曼尼高因傷缺陣下大爆發，單場砍進 5 記三分，轟下 28 分 10 籃板幫助球隊取得聽牌優勢，絕對是今年禁衛軍捧起冠軍金盃的重要功臣之一。
兩方完成續約 毛加恩點出球商高
總經理毛加恩表示：「奧帝第一次來到國王時，身體狀況還有待調整，但今年各位可以看到，不管整體活動力跟場上的對抗強度都提升很多；奧帝這次回歸從 EASL 東超就展現高球商的智慧、豐富的大賽經驗，與團隊溝通及默契建立也十分良好。」
且特別強調：「季後賽更讓大家看到奧帝在關鍵球的處理上，有著極高的把握度，高水準的發揮絕對是國王可以拿下冠軍的關鍵因子之一，不管場上場下都帶給球隊很大的幫助，這也是我們希望能與奧帝在新賽季繼續合作的原因，期待可以一起挑戰連霸。」