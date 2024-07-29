「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

TPBL／新北國王續約奧帝！聯手前富邦洋將強森　打造恐怖外線火力

▲將在新賽季轉入TPBL聯賽的新北國王，宣布和洋將奧帝（Austin Daye）完成續約，其在季中一度離隊返回歐洲打球，但回歸後在總冠軍系列賽爆發，是球隊重要的奪冠功臣。（圖／新北國王提供）
▲將在新賽季轉入TPBL聯賽的新北國王，宣布和洋將奧帝（Austin Daye）完成續約，其在季中一度離隊返回歐洲打球，但回歸後在總冠軍系列賽爆發，是球隊重要的奪冠功臣。（圖／新北國王提供）

記者林之越/綜合報導

離開PLG聯盟轉戰TPBL的新北國王，日前才網羅前富邦勇士洋將強森（Chris Johnson），和李愷諺組成「FMVP連線」。今（29）日再宣布，奪冠功臣之一的洋將奧帝（Austin Daye）完成續約 ，確定在新賽季繼續合作，而奧帝也將持續在禁衛軍發揮自身經驗與能力，為新北市爭取連霸頭銜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回歸補強外線火力　決賽爆發超關鍵

奧帝今年 2 月重返禁衛軍，從 EASL 東超開始就帶給國王很大的幫助，穩定的外線火力搭配高球商的智慧，快速的融入團隊配合與建立默契；今年季後賽奧帝完全展現他的價值，首輪力扛夢想家禁區，彌補劣勢

總冠軍與領航猿的系列戰，第四戰在林書豪、曼尼高因傷缺陣下大爆發，單場砍進 5 記三分，轟下 28 分 10 籃板幫助球隊取得聽牌優勢，絕對是今年禁衛軍捧起冠軍金盃的重要功臣之一

兩方完成續約　毛加恩點出球商高

總經理毛加恩表示：「奧帝第一次來到國王時，身體狀況還有待調整，但今年各位可以看到，不管整體活動力跟場上的對抗強度都提升很多；奧帝這次回歸從 EASL 東超就展現高球商的智慧、豐富的大賽經驗，與團隊溝通及默契建立也十分良好。」

且特別強調：「季後賽更讓大家看到奧帝在關鍵球的處理上，有著極高的把握度，高水準的發揮絕對是國王可以拿下冠軍的關鍵因子之一，不管場上場下都帶給球隊很大的幫助，這也是我們希望能與奧帝在新賽季繼續合作的原因，期待可以一起挑戰連霸。」

▲奧帝這一場比賽狂砍28分10籃板，還投進讀秒時刻的關鍵三分，率新北國王以90：82拿下比賽勝利，系列賽3：1聽牌。（圖／PLG提供）
▲奧帝在總冠軍賽的第四戰，狂砍28分10籃板，還投進讀秒時刻的關鍵三分，率新北國王以90：82拿下比賽勝利，取得聽牌。（圖／PLG提供）
▲TPBL新北國王今（7/24）宣布外援陣容補強，網羅2022-23 PLG總冠軍最有價值球員強森（Chris Johnson）加盟，新球季將鞏固國王禁區，與李愷諺組成「FMVP連線」，期盼為新北市的榮耀再次衝擊冠軍金盃。（新北國王提供）
▲TPBL新北國王日前宣布外援陣容補強，網羅2022-23 PLG總冠軍最有價值球員強森（Chris Johnson）加盟，新球季將鞏固國王禁區，與李愷諺組成「FMVP連線」，期盼為新北市的榮耀再次衝擊冠軍金盃。（新北國王提供）

新北國王轉戰TPBL反而失去東超資格？PLG可能有球隊取而代之

新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

新北國王董事長王文祥有話要說！明日將宣布台灣職籃聯盟重大發展

TPBL／前富邦勇士洋將強森加入新北國王！與李愷諺組成FMVP連線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選