奧運羽球／麟洋配2連勝！小組賽晉級分析　想奪金「這場」超關鍵

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在討論麟洋配晉級之路前，首先來看2024巴黎奧運羽球男雙賽制，本屆男雙共有4個小組，每組理論上為4隊，但麟洋配所在的D組，因多一張外卡參賽權，因此共有5隊，在所有小組中，「勝場最多的前兩名將晉級8強，但若勝場相同，則比較『淨勝局』的多寡」，已麟洋配為例，前兩戰分別以2:0、2:1獲勝，淨勝局就是勝局扣掉敗局，積分為3分，「若淨勝局也相同，則比較淨勝分」，前兩戰麟洋配共得103分，失掉77分，淨勝分為+26。
而D組之所以被稱為死亡之組，除了5隊導致賽程緊湊外，小組名單也幾乎都是現階段世界男雙的佼佼者，包括世界排名第11的麟洋配、世界排名第2的丹麥「金拉組合」、世界排名第7的日本組合「小林優吾／保木卓郎（小保）」，以及世界排名第9的「劉歐組合」，扣除實力落差較大的美國「邱愷翔／Joshua Yuan」，D組呈現4搶2的局面。
麟洋配金牌路遍布荊棘 拼小組第一勝算最大
既然小組賽只要前2就能晉級8強，那為何麟洋配的「小組第一」必須重視？最主要原因在於8強有「小組賽同組規避，第一打第二」的規則，麟洋配若能取得小組第一，就能抽到ABC三組的第二名對戰，而攤開其它組陣容，並綜合各界賽前預估的小組前2排名，再搭配與麟洋配過去對戰狀況如下：
📍A組
1、中國「梁偉鏗／王昶將」，對戰「麟洋配」：生涯3勝2敗（含杭州亞運羽球團體賽），近一年2勝1敗。
2、馬來西亞「謝定峰／蘇偉譯」，對戰「麟洋配」：生涯5勝4敗，近一年3勝0敗。
📍B組
1、韓國「姜敏赫／徐承宰」，對戰「麟洋配」：生涯4勝1敗，近一年3勝1敗。
2、泰國「Jomkol／Kedren 」，對戰「麟洋配」：生涯0勝5敗，近一年0勝3敗。
📍C組
1、印度「Rankireddy／Shetty」，對戰「麟洋配」：生涯2勝2敗，近一年0勝1敗。
2、印尼「 Aifian／ Andianto」，對戰「麟洋配」：生涯6勝3敗，近一年2勝2敗。
從上面的預測排名和對戰表來看，麟洋配若能「拿下小組第一，8強賽再抽中可能會在B組拿下第2的泰國組合」將會是最有機率進入4強的組合，若掉到小組第二，無論面對中國、韓國，近一年比賽都沒有太大優勢，面對C組印度組合近一年拿下的一勝，也要追溯到2023年7月28日的日本羽球公開賽。
小組賽2連勝不能大意！面對中國劉歐組合很關鍵
最後就來看看D組截至今（7/29）下午的戰況。
▋中華麟洋配：勝場2、淨勝局3
▋中國劉歐配：勝場1、淨勝局2
▋丹麥金拉配：勝場1、淨勝局1
▋日本小保配：勝場0、淨勝局-2
▋美國邱約配：勝場0、淨勝局-4
麟洋配連續兩天以低種子扳倒日本及丹麥組合，後續要再面對美國及中國劉歐，由於美國對與其它組實力有大段落差，因此假設美國會以0-2全敗的情況下，可大致歸類出幾項麟洋配高機率晉級8強的條件，綜觀來看，麟洋配對決中國劉歐配將會是關鍵戰役。
📍麟洋配打贏中國：小組賽戰積4勝0敗，毫無疑問小組第一晉級，最好的情況。
📍日本贏下丹麥或中國任一場：日本目前淨勝局僅-2，此情況就算麟洋敗給中國劉歐，只要穩穩2-0擊敗美國，比較勝場和淨勝局，仍有極高機率晉級。
📍丹麥輸中國：若麟洋、中國、丹麥都贏日本，麟洋輸中國，可能出現會3隊3勝互咬，麟洋是2-1贏丹麥，當丹麥2-1贏中國時，麟洋卻以0-2輸中國，比較淨勝局很可能被淘汰；但若丹麥輸中國，就算是日本3勝1敗，麟洋輸中國，日本的淨勝局也很難超越麟洋配，麟洋配高機率晉級。
📍麟洋不能以0-2輸中國：最後綜合上述各種情況，可以推估，就算麟洋輸中國，也一定要拿下1分淨勝局，才能確保在任何3隊以3勝1敗互咬的情況下能穩住晉級優勢。
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