全程旁聽高虹安案宣判　Z9：法官認立委沒薪水裁量權與現況落差大

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Z9認為，這個判決意味，助理不能因責任變重、工作變多、表現變好而浮動薪資，否則在法院的認定就是浮報，但是審判長這個認定，與立法院現行的規範有很大的落差，根據立法院的規定，聘書是立法委員及助理兩人之間的簽訂文書，每次調薪也都需要立法委員填寫薪資異動表，假使依照法官的見解立委無薪資裁量權，那立法院為什麼能給付給助理薪資？為什麼要依據立法委員填寫的薪資異動表給付薪資數額？
另外，審判長說，「加班費部分無罪，因助理皆有加班事實，依法可請領加班費，陳昱愷僅有涉及加班費，故無罪。」再者，檢察官僅因加班費無罪部分詢問審判長，審判長再強調回復，「助理們皆有合法加班請領加班費的權利，故法院認為無罪。」
他分析，這代表意味加班費的支領，與繳回、捐回、私用、公積金/零用金皆無關，審判長說明與判決書中皆都沒有再使用這些名詞。因此，審判長認定高虹安貪汙所得11餘萬是個助理浮報之薪資加總得出，也就是說薪資浮報部分跟公積金/零用金支出無關聯。
至於高虹安助理王郁文家屬詢問，「法院認定貪汙金額為466元，如何衡量這麼重的刑度？」審判長回答:「法院認定3-5月薪資為浮報2500元，扣掉勞健保與稅額後，得出貪汙所得為466元，因情為過輕，非具公務員身分，以兩次減刑標準衡量刑度，且法院認為王郁文過去、未來也不會再犯罪，法院以審判期間觀察王小姐的回答，也認為王小姐沒有犯罪意圖，這個刑期不應該被執行，故宣告緩刑。」
Z9說，審判長回答過程中，已明顯透漏心證，認為王郁文可能不該被定罪，但考量「其他因素」，因此宣告有罪，但認為判決刑期不該被執行，所以給予未認罪的王郁文緩刑。
他也分享說，王郁文家屬再問:「已於證據中提出王郁文議定薪資為46000元勞健保外加，為何沒有納入裁量？」審判長思考一下後回答:「很遺憾，法院認定王小姐的薪資是46000元含勞健保」，家屬再問:「為何如此認定。」審判長僅再重複「法院就是認定46000元為王小姐實際薪資。」Z9認為，審判長未對薪資認定為何有強力說詞，這個恐怕難以讓被告信服。