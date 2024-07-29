快訊／唐治平10分鐘認屍！戴媽鑽戒幫助連結：屍體確實像我母親
男星唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，事發至今已經1個半月，唐治平一直不認為母親過世，母親遺體也放置在板橋殯儀館57天，終於在今（29）日下午4點11分，唐治平現身板橋殯儀館，簽署相關文件，將媽媽的遺體領回，他也坦言心情受到影響，「那具屍體確實像我母親。」並透露接下來會將母親遺物能賣的賣掉，其餘都丟掉，只會留下一個鑽戒，他今也戴著鑽戒，透露或許能幫助和媽媽有些連結。
記者李欣容／台北報導
唐治平原先預計下午3點要到板橋殯儀館，但卻在4點11分才抵達，進入遺體放置區，確認完母親遺體後，約莫10分鐘，他心情略為沉重，開口就說，「那具屍體，確實像我母親。」並透露心情受到影響，「但我是演員，傷心的時候不喜歡顯露在別人面前，上次確實在我家頂樓的時候，那具屍體並不像我母親，因為有奇怪的斑紋，我媽媽是皮膚很好的，那剛剛我看了，那具屍體的臉，確實有點像我母親，我相信應該是我母親吧。」
經過57天，唐治平終於面對母親已經過世的事實，他的皮膚曬得黝黑，頭髮也有點白了，問起後不後悔拖這麼久才認屍？他直呼，「可能有一點，但我一開始看真的不像，我現在也不知道要不要後悔，反正一定會覺得傷心難過。」
對於母親的後事，他表示並沒有台灣人的習俗概念，父親在泰國過世也是燒成灰灑在海裡，倒是覺得法鼓山不錯，因為在美國罹癌過世的阿姨也是放在法鼓山。至於母親的遺物該如何處理？唐治平有點難開口，「就像壽險一樣，對我來說是一筆收入，但我實在不想說這件事，好像是在賺我媽媽死掉的錢一樣。」他表示媽媽的衣服或是珍珠項鍊、珠寶，能賣的都會賣掉，只會留下一個鑽石戒指。
唐治平秀出無名指上的鑽戒，「其實我媽媽沒有拿給我看過，但是幼時的記憶，我就記得這個很好看，應該是我爸以前比較有錢的時候，送她的結婚戒指吧。」
而先前他說愛爾麗集團董事長常如山借他的車在洛陽停車場7樓被偷，後來發現是烏龍一場，因為他的車是停在5樓，不是7樓。唐治平也說，會利用兩三天的時間搬家，希望下週能約媒體聚會，聊聊泰拳相關，開心的事。