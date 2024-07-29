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五月天石頭「腰椎滑脫」！醫：後仰會痛小心了　症狀、原因一次看

▲五月天石頭因「腰椎滑脫」停工，長庚復健科劉國正醫師提醒，如果後仰或伸展時會感到不適，就要留意恐怕是腰椎滑脫。（圖／翻攝自相信音樂粉專）
▲五月天石頭因「腰椎滑脫」停工，長庚復健科劉國正醫師提醒，如果後仰或伸展時會感到不適，就要留意恐怕是腰椎滑脫。（圖／翻攝自相信音樂粉專）

記者周淑萍/綜合報導

五月天在中國大陸展開巡演，但今（28）日卻傳出吉他手石頭被醫師診斷出「腰椎滑脫」，需要立即停止舞台活動進行治療與靜養，相信音樂也宣布，石頭將缺席太原站的4場演出。長庚醫院復健科劉國正醫師提到，腰椎滑落和骨刺都容易出現「下背痛」而讓人感到混淆，但最明顯的差別在於，腰椎滑落會是身體向後伸展產生明顯的疼痛感，其中，久坐、外傷、長期彎腰、搬重物姿勢不良者都是好發族群。

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🟡腰椎滑脫是什麼？
腰椎滑脫和骨刺一樣都會引發下背疼痛，但發生的原因不同，劉國正醫師解釋，腰椎總共有五節，在承受過整個重量壓下來的時候，再搭配上各種各樣的原因導致腰椎滑脫。舉例來說，就像是磚塊原本一塊一塊搭建，結構很完整的卡住，但突然部分關節退化或是骨折讓結構被破壞掉，就會開始往前滑落，而依照滑脫的程度可以分成5個等級，最常見的就是滑脫程度小於25%的第一級。

🟡腰椎滑脫造成的原因
主要原因包括年退化、外傷、椎弓骨折、先天性因素、如骨質疏鬆或癌症，和手術後的結構損傷。其中又以退化性腰椎滑脫在老年人中較為常見，而外傷則是較為急性的原因。另外經常維持特定動作或姿勢，像是長期彎腰或提重物，還有久坐等都會增加腰椎滑脫的風險。

▲臺北醫院復健科主任吳政哲表示，長時間久坐未變化換姿勢，易出現肩膀與腰部疼痛、下背痛，甚至痠麻及引發肌肉筋膜發炎。（圖／情境照，衛生福利部部立臺北醫院提供）
▲退化性腰椎滑脫在老年人中較為常見，而外傷則是較為急性的原因。（圖／NOWnews資料照片）
🟡腰椎滑脫會出現的症狀
腰椎滑脫的症狀主要是下背痛，有時會壓迫神經根，導致坐骨神經痛。典型的腰椎滑脫患者在後仰或伸展時會感到不適，和椎間盤突出患在前彎時會感到不適，剛好相反。

🟡避免腰椎滑脫的方式
預防腰椎滑脫，劉國正醫師醫師提醒，應該保持正確的姿勢，避免長時間坐著，注意姿勢的調整，並定期進行核心肌群的訓練以增強腰部穩定性，同時搬重物時應使用腿部力量，保持腰椎的直立狀態。

🟡療腰椎滑脫治療的方式
如果出現嚴重的症狀，尤其是持續疼痛或影響到日常生活時，劉國正醫師提醒應及時就醫，由醫生進行診斷。

▲長庚醫院復健科劉國正醫師提醒，持續背痛或已經影響到日常生活時就應該及時就醫。（圖／長庚醫院提供）
▲長庚醫院復健科劉國正醫師提醒，持續背痛或已經影響到日常生活時就應該及時就醫。（圖／長庚醫院提供）

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