又是越界捕撈？宜蘭籍富申漁船遭日本扣押 家屬匯32萬台幣求釋放
宜蘭籍「富申」漁船28日下午4時許，疑因闖入日本海域捕撈，在距蘇澳東方40浬遭日本海上保安廳公務船攔截登檢，船上8名台籍船員遭押往石垣島，並要求折合台幣約32萬的擔保金，蘇澳區漁會總幹事陳春生證實此事，而宋姓船長家屬也已在今（29）日下午完成匯款，盼日方儘速釋放人、船返台。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，富申漁船載著8名台籍船員，於在本（7）月27日晚上10點，從南方澳漁港出港，不料疑似因「越界捕魚」，在28日下午4點遭到日本公務船追逐、登檢後，船上8人與船隻被帶往石垣島調查。海巡署接獲消息後，立即派遣宜蘭艦前往協處，據漁業署說明，富申漁船疑似進入日本、那國島12浬內進行捕撈，被日本海保廳巡視發現後取締，日方要求給付150萬日圓（折合台幣約32萬元）擔保金，日方聲稱要給付罰款才會將人、船放回，我國駐那霸辦事處已協助處理中。
稍早蘇澳區漁會總幹事陳春生證實，宋姓船長家屬已在今日下午完成匯款，盼日方儘速釋放人、船返台。
在此前，基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船，本月5日因越界捕撈，違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締，船上2名台籍船員、6名印尼籍船員當場被帶至日本調查，最終遭日方罰款600.6萬日圓，折合約新台幣121萬後才釋放人、船。