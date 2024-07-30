布林肯與王毅在寮國會晤！大聊台灣和全球 東協外長會議場邊會談
美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）於7月24日到8月3日訪問亞洲6國，包括越南、寮國、日本、菲律賓、新加坡和蒙古，27日布林肯出席在寮國舉辦的東協會議，他在會議上大力抨擊中國侵犯南海的行為，會後他與中國外交部長王毅於場邊會晤，談及台灣和其他全球議題。
國際中心賴正琳／綜合報導
美國官員表示，兩人在東南亞國家協會(ASEAN)舉行的東協區域論壇(ASEAN Regional Forum,ARF)場邊，舉行約1個小時的會談，中國外交部表示，他們兩人將「就共同關心的問題交換意見」。美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）表示，雙方討論了關鍵的雙邊、地區和全球問題。此次會談持續了一小時二十分鐘。
據悉，布林肯在會談中提出了美國對中國在台灣問題上的「挑釁行為」的關切，包括圍繞台灣總統賴清德就職期間的模擬封鎖行動。美方官員表示，布林肯與王毅進行了延長的對話，重點討論了台灣問題。中國大陸聲稱台灣是其領土的一部分，並誓言必要時通過武力實現統一。此外，布林肯在與王毅舉行會談前的幾個小時，他在東協會上猛烈抨擊北京在南海「不斷升級與非法的行動」。
王毅則是在25日於寮國首都永珍(Vientiane)會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)，兩人討論「為歐亞大陸建立新安全架構」的議題。聲明表示，王毅與拉夫羅夫兩人也同意共同「反擊區域外勢力干涉東南亞事務的任何企圖」。中國和美國各自帶著不同目的前往寮國，也使得兩邊拉攏盟友的行為引發外界關注。