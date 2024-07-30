越共咖啡夯什麼？越南最紅咖啡廳名店　被封「星巴克勁敵」

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越共咖啡創辦人Linh Dung生長於1976至1986年越南受國際各國援助時期，父親以修理販賣樂器維生，母親則經營咖啡店並販售各種在地飲品。以食物券換取配給糧食的兒時日常，雖然稱不上富裕，但Linh Dung仍對當時單純的年代留下了非常美好的印象。
長大後的Linh Dung成為了實驗性樂團「Dai-Lam-Linh」的主唱，而當樂團需要一個交流想法與靈感的聚會空間時，靈機一動的Linh Dung此時便結合了家庭耳濡目染之下的藝術和創業背景，萌生出想開設風格咖啡廳的想法。
啟發於兒時記憶，Linh Dung希望能將斑駁而浪漫的童年回憶重現在店內，除了代表共產主義時期下的越南社會的軍綠色主視覺之外，小茶几、窗戶的木柵、孔雀印花布料、援助時期下特有的圖書室氛圍等有年代象徵的復古元素，都成了越共咖啡的重要視覺意象。
2007年第一家越共咖啡在越南河內充滿歷史性的咖啡館街道——Trieu Viet Vuong Street開幕了。當河內多數的咖啡廳並不花太多心思在設計上時，Linh Dung相信越共咖啡需要一個屬於自己的故事，於是非常有意識地打造出明確的品牌形象。從餐點飲料、菜單設計、到室內設計與裝潢擺設、員工制服以及後來的周邊商品等大小細節，都由Linh Dung一手包辦。
到了2017年，越共咖啡在越南已達到規模性的發展，Linh Dung於是決定踏出海外，將越共咖啡發展成國際連鎖品牌。儘管合夥人本來將海外展店的目標設在德國或泰國，Linh Dung卻擁有獨到的眼光。眼見南韓當時已成為越南觀光客的第二大來源國，對越南飲食文化接受度高，又身為咖啡廳、便利店與自動販賣機無所不在的咖啡消費大國，越共咖啡看準南韓對越式飲食和咖啡的熱愛，最終於2018年7月選擇了韓國為海外拓點的首站。
越共咖啡在首爾的新潮商圈延南洞設立南韓第一間分店後，迅速受到廣大消費者的青睞，並陸續於首爾梨泰院、建國大學、蠶室以及京畿道、釜山、大邱等南韓城市開設分店，設點從購物商圈、大學讀書學區、到靜謐高級社區無一遺漏。
2019年越共咖啡前進東南亞鄰國馬來西亞，並於首都吉隆坡開設當地第一家分店。 2023年越共咖啡突破了亞洲市場，並在加拿大東岸的多倫多設立了北美第一家分店。多倫多的多元文化以及對新事物的高接受度，使得它成為越共咖啡在北美市場落腳的極佳選擇。為了保持口味的道地性，多倫多分店的所有員工都曾前往越南當地的越共咖啡受訓兩週，學習咖啡餐點的製作技巧。
業務經理Duc Minh Nguyen說：「我們最想做的事情是教育——羅布斯塔豆在北美市場的知名度並不那麼高；我們的沖泡和調製飲品的方法亦然。我們想推廣的不只是咖啡本身，也想推廣這杯咖啡為什麼與眾不同。」
另外，越共咖啡也會針對海外分店設計特殊飲品，成為當地「限定飲料」，例如越南的人氣飲品「柳橙肉桂蜜桃茶（trà đào cam sả）」在多倫多則搖身一變成為金桔山茶（kumquat mountain tea），並添加加拿大馳名的蜂蜜以及在地種植的菲律賓檸檬，充滿當地特色。來台展店後，未來也可以期待越共咖啡帶來的原汁原味，以及為台灣所設計的特殊飲品。