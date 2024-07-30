半導體廠員工上班猝死！遭家屬痛毆公司負責人 還逼簽800萬本票
新竹一名李姓男子為某半導體材料公司員工，豈料在上班時突然昏厥，後續不幸逝世，李男胞姊由於未獲撫恤金，約公司負責人、股東到家中釐清，卻私下找來呂姓表弟與眾多友人威脅，不僅掌摑毆打負責人，更稱若不賠償撫卹金，則要「一命換一命」，嚇得兩人簽下800萬的本票。後續案經新竹地院審理，依強制罪各判李女、呂男各5個月，可易科罰金。
記者孫唯容/綜合報導
法官調查，李女弟弟在109年10月19日，上班時昏厥後續不幸逝世，109年11月16日上午9點多，呂男與李女邀請負責人與1名股東一同前往李男生前位於新竹縣住宅商討相關事宜，怎料2人抵達後，現場除了李女及呂男，還有數名彪形大漢，一臉凶神惡煞。
一行人要求2人賠償李男猝死的撫卹金，否則無法離開，呂男還出手毆打負責人臉部，李女更恐嚇稱「一命換一命」、「拿出買命錢」等語，兩人被迫簽下賠償800萬的本票。
新竹地院審理後認為，李女及呂男約2名被害人協商，卻未尊重告訴人之自由意願，強令其等簽署擔保本票與連帶保證書，甚至在過程中恣意傷害、出言恫嚇，考量2人犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，因此近日依強制罪各判李女、呂男各5個月，可易科罰金。
※【NOWnews 今日新聞
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