17歲英男持刀襲「泰勒絲舞蹈班」！釀2童亡　目擊者：像恐怖電影

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地方警察首長甘迺迪（Serena Kennedy）表示，抵達現場的緊急應變人員發現「多人遭受猛烈攻擊，其中許多是孩童，身上有嚴重傷勢」，「我們認為受傷的這幾位成年人當時是在勇敢嘗試保護這些兒童。」
該名行兇的17歲少年當場被捕，涉嫌謀殺與謀殺未遂罪。當地警方表示，目前還不清楚攻擊動機，但據信與恐怖主義無關，警方也沒有在尋找其他更多與這場揮刀案有關的人。
報案人之一的帕里（Colin Parry）形容，事情發生後，有一些年輕女孩被刺傷，「（兒童的）母親來到這邊就開始尖叫，就像恐怖電影中的場景一樣」；附近的居民向媒體表示，當時有名女子將車子停在他家門外，不斷尖叫著「我的女兒被刺傷了」，「我幫她回到警車和救護車所在的地方，她看起來不太好」。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）與國王查爾斯三世（King Charles III）對這起攻擊案深感震驚，並向受到影響的人表達慰問。施凱爾表示，「今天發生的事件真的很惡劣，我知道全國都對他們看到與聽聞的事深感震驚。」
查爾斯三世稱，「這真的是一場駭人聽聞的攻擊。我的妻子跟我聽到今天在南港發生的可怕事件，都感到十分震驚」，「我們向不幸喪命者的家屬與親人表達我們最誠摯的慰問、祈禱與最深切的同情。」