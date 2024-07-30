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17歲英男持刀襲「泰勒絲舞蹈班」！釀2童亡　目擊者：像恐怖電影

▲英國北方小鎮南港發生一起針對孩童的持刀攻擊事件，造成2名孩童死亡，9人受傷。（圖／美聯社）
▲英國北方小鎮南港發生一起針對孩童的持刀攻擊事件，造成2名孩童死亡，9人受傷。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國北部小鎮南港（Southport）29日發生凶嫌持刀攻擊民眾事件，一名17歲男性兇嫌突然闖進當地一間兒童舞蹈教室行兇，瘋狂攻擊教室內的兒童，造成2人死亡、9人受傷。該名兇嫌已經遭到逮捕，行兇動機不明。有目擊者回憶當時情景，稱宛如「恐怖電影」。

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綜合BBC、CNN等外媒報導，這起事件發生在當地時間29日上午11點50分左右，當地的一間舞蹈教室正在舉辦「泰勒絲主題舞蹈班」，由於正值暑假，有許多6到10歲的兒童參加。但活動途中，突然有一名少年持刀闖入舞蹈班襲擊兒童。這起事件造成2名兒童喪命，另有9人受傷，其中包括2名成人及7名孩童，其中6人情況危急。

地方警察首長甘迺迪（Serena Kennedy）表示，抵達現場的緊急應變人員發現「多人遭受猛烈攻擊，其中許多是孩童，身上有嚴重傷勢」，「我們認為受傷的這幾位成年人當時是在勇敢嘗試保護這些兒童。」

該名行兇的17歲少年當場被捕，涉嫌謀殺與謀殺未遂罪。當地警方表示，目前還不清楚攻擊動機，但據信與恐怖主義無關，警方也沒有在尋找其他更多與這場揮刀案有關的人。

報案人之一的帕里（Colin Parry）形容，事情發生後，有一些年輕女孩被刺傷，「（兒童的）母親來到這邊就開始尖叫，就像恐怖電影中的場景一樣」；附近的居民向媒體表示，當時有名女子將車子停在他家門外，不斷尖叫著「我的女兒被刺傷了」，「我幫她回到警車和救護車所在的地方，她看起來不太好」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與國王查爾斯三世（King Charles III）對這起攻擊案深感震驚，並向受到影響的人表達慰問。施凱爾表示，「今天發生的事件真的很惡劣，我知道全國都對他們看到與聽聞的事深感震驚。」

查爾斯三世稱，「這真的是一場駭人聽聞的攻擊。我的妻子跟我聽到今天在南港發生的可怕事件，都感到十分震驚」，「我們向不幸喪命者的家屬與親人表達我們最誠摯的慰問、祈禱與最深切的同情。」

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