奧運籃球／Embiid表現差遭罵翻！76人隊友抱屈：他很努力提升自己

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前役面對塞爾維亞的比賽，Joel Embiid表現低迷，全場共上場11分鐘，僅得到4分2籃板1阻攻，正負值為-8。而值得一提的是，Embiid在場上的11分鐘21秒，美國全隊正負值為-8，他在場下時美國正負值則為+34，差異相當明顯。
Maxey稱他很努力訓練 但人們總是看不到這些
而稍早Embiid在費城76隊的隊友Tyrese Maxey，也在節目上提到這名MVP等級的隊友，他則表示：「Joel Embiid真的很努力在提升自己的實力，不斷地鍛鍊身體，同時試圖保持健康，人們總是看不到這些，但他確實都在做這些事情。」
「他就像一個歌手，既能夠唱高音，也能唱低音，這真的太不可思議了。我和Embiid在一起打球的時候得了很多分，而如果我身旁沒有Embiid了，對手所有的注意力都會改為集中在你身上，這對我來說壓力會非常大。」Maxey如此說到。
根據數據統計，Joel Embiid日前熱身賽數戰下來，繳出場均10.4分6.8籃板0.8抄截成績，替補中鋒Anthony Davis則是平均11.8分9.8籃板1.0抄截3阻攻，成績明顯為Davis較出色，當時許多專家也一致認為，美國隊應該要改讓Davis出戰先發。
但美國男籃主帥Steve Kerr仍舊不為所動，並表示Stephen Curry、Lebron James和Embiid是自己的不動人選，結果奧運首戰球隊雖大勝塞爾維亞，但依舊引來網友罵聲一片，後續Embiid是否將繼續擔綱先發，也是外界關注焦點。
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