恐怖現場曝！彰化透天厝「火光伴隨爆炸聲」 租客半裸衝出火場
今（30）日凌晨6時許，彰化北斗中山路一棟4樓透天厝發生火警，警消獲報緊急派員搶救，共救出屋內6人（4男2女），其中3人被救出時已無生命跡象，經搶救過後3人均宣告不治。事發當時，1樓全面燃燒爆炸，房客疑似睡夢中驚醒，裸著上身緊急奔逃出來，畫面也曝光。
記者孫唯容/綜合報導
彰化消防局指出，今天清晨6點19分，北斗中山路一棟民宅突發火警，立即出動各式消防車前往救援，並架梯救出屋內受困民眾，現場共救出6人，目前共有3人送醫宣告不治，以及3人救出後受傷。
據了解，整棟民宅約居住10多人，莊姓屋主與妻子平時居住在2樓，透天厝的3樓、4樓則改為出租套房，1樓擺放多部電動機車，警消抵達時1樓已全面燃燒。
根據事發畫面顯示，當時屋內傳出陣陣爆炸聲，火勢瘋狂燃燒，數名房客從透天厝快速跑出，還有2名男房客半裸上身，穿著拖鞋就往外衝，直擊的民眾也喊「趕快趕快」，叫房客趕快遠離。
拍攝影片的民眾也在影片中表示，「這些都是我大聲喊叫才逃出來的，不然可能都會命喪火窟」，該棟透天疑似出租給不少外籍移工，不少房客逃出後站在分隔島驚魂未定，也有人躺在救護車內降溫。