奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

奧運籃球／Luol Deng為南蘇丹籃球不遺餘力！主帥曝他超暖心舉動

▲南蘇丹男籃國家隊總教練Royal Ivey，稍早接受當地媒體訪問，談到為何南蘇丹籃球能夠成功走到這一步，Ivey則直指幕後功臣非Luol Deng莫屬。（圖／美聯社／達志影像）
▲南蘇丹男籃國家隊總教練Royal Ivey，稍早接受當地媒體訪問，談到為何南蘇丹籃球能夠成功走到這一步，Ivey則直指幕後功臣非Luol Deng莫屬。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運男子籃球賽事，被分配在與強敵美國、塞爾維亞同組的非洲勁旅南蘇丹國家代表隊，不斷上演令人為之驚豔的表現，不但先是在日前熱身賽上，僅輸給夢幻隊1分，讓美國男籃嚇出一身冷汗，前（28）日奧運首戰更是以90：79擊敗波多黎各，勇奪隊史在五環殿堂上的歷史性首勝。而南蘇丹籃球能如此快速發展，幕後功臣絕對是前NBA球員、現任南蘇丹籃協主席Luol Deng，稍早南蘇丹主帥Royal Ivey受訪時也曝光Deng的許多善行，並表示「全隊上下的所有費用，都是他一個人自掏腰包。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
南蘇丹籃球成功幕後功臣　非Luol Deng莫屬

稍早南蘇丹男籃國家隊總教練Royal Ivey，接受當地媒體訪問，談到南蘇丹籃球為何能走到這一步，Ivey則直指幕後功臣非Luol Deng莫屬，「南蘇丹沒有任何一座室內體育館、宿舍和其他足夠的訓練設施，Luol Deng已經自掏腰包資助籃球項目4年了。他支付了球隊的健身房、酒店、機票等等所有的一切費用，感謝Deng和球隊的所有工作人員，如果沒有他們，我們不可能能夠組建這支球隊。」

Luol Deng球員生涯一共征戰NBA長達15個賽季，其中多半效力於芝加哥公牛隊，隨後也曾輾轉至騎士、熱火、湖人、灰狼等隊。球員期間Deng也曾2度入選全明星賽、1次入選最佳防守陣容二隊，在場上主要位置為小前鋒。

而Luol Deng退役之後，他也曾回到南蘇丹擔任男籃國家隊總教練，目前則擔任南蘇丹籃球協會主席。在球場之外，Deng則投入了大量精力和資源，用於非洲、南蘇丹等地籃球的整體發展，並獲得許多人道主義獎項肯定，他曾獲得聯合國難民署頒發的人道主義獎，和NBA頒發的肯尼迪公民獎。

南蘇丹下戰將交手美國　主帥稱這是巨大挑戰

至於南蘇丹奧運的下一場對手，將是奪金大熱門美國隊，對此主帥Royal Ivey則表示，這對於球隊而言將會是巨大的挑戰，「他們已經準備好面對我們，交手美國隊對我們而言將是一個巨大的挑戰。我們將在接下來的幾天，為迎戰美國做好準備，我們需要保持專注，在場上一同奮戰，同時並做好防守。」


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運籃球／Embiid表現差遭罵翻！76人隊友抱屈：他很努力提升自己

奧運籃球／Tatum下戰不用再坐板凳！主帥曝前役不讓他上關鍵原因

奧運籃球／夢幻隊無敵！KD和詹皇輪流開火　擊潰塞爾維亞開胡

奧運籃球／Kevin Durant23分打爆塞爾維亞！詹皇賽後狂讚表現超棒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代