奧運籃球／Luol Deng為南蘇丹籃球不遺餘力！主帥曝他超暖心舉動

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稍早南蘇丹男籃國家隊總教練Royal Ivey，接受當地媒體訪問，談到南蘇丹籃球為何能走到這一步，Ivey則直指幕後功臣非Luol Deng莫屬，「南蘇丹沒有任何一座室內體育館、宿舍和其他足夠的訓練設施，Luol Deng已經自掏腰包資助籃球項目4年了。他支付了球隊的健身房、酒店、機票等等所有的一切費用，感謝Deng和球隊的所有工作人員，如果沒有他們，我們不可能能夠組建這支球隊。」
Luol Deng球員生涯一共征戰NBA長達15個賽季，其中多半效力於芝加哥公牛隊，隨後也曾輾轉至騎士、熱火、湖人、灰狼等隊。球員期間Deng也曾2度入選全明星賽、1次入選最佳防守陣容二隊，在場上主要位置為小前鋒。
而Luol Deng退役之後，他也曾回到南蘇丹擔任男籃國家隊總教練，目前則擔任南蘇丹籃球協會主席。在球場之外，Deng則投入了大量精力和資源，用於非洲、南蘇丹等地籃球的整體發展，並獲得許多人道主義獎項肯定，他曾獲得聯合國難民署頒發的人道主義獎，和NBA頒發的肯尼迪公民獎。
南蘇丹下戰將交手美國 主帥稱這是巨大挑戰
至於南蘇丹奧運的下一場對手，將是奪金大熱門美國隊，對此主帥Royal Ivey則表示，這對於球隊而言將會是巨大的挑戰，「他們已經準備好面對我們，交手美國隊對我們而言將是一個巨大的挑戰。我們將在接下來的幾天，為迎戰美國做好準備，我們需要保持專注，在場上一同奮戰，同時並做好防守。」
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