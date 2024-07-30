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TPBL／不去CBA！榜眼蔡宸綱完成簽約加盟攻城獅　盼和高國豪學習

▲新竹御嵿攻城獅球團上周於TPBL新人選秀會首輪第2順位選中來自健行科大的蔡宸綱，今（30）日球團正式宣布已與蔡宸綱完成簽約並正式加盟。蔡宸綱現年21歲，身高197公分體重95公斤，主打位置為前鋒，曾是109學年度HBL冠軍隊泰山高中主力之一。（圖／攻城獅提供）
▲新竹御嵿攻城獅球團上周於TPBL新人選秀會首輪第2順位選中來自健行科大的蔡宸綱，今（30）日球團正式宣布已與蔡宸綱完成簽約並正式加盟。蔡宸綱現年21歲，身高197公分體重95公斤，主打位置為前鋒，曾是109學年度HBL冠軍隊泰山高中主力之一。（圖／攻城獅提供）

記者黃建霖/綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團上周於TPBL新人選秀會首輪第2順位選中來自健行科大的蔡宸綱，今（30）日球團正式宣布已與蔡宸綱完成簽約並正式加盟。蔡宸綱現年21歲，身高197公分體重95公斤，主打位置為前鋒，曾是109學年度HBL冠軍隊泰山高中主力之一。他此前在CBA選秀會上以首輪第9順位被山西汾酒選中，如今確定不加盟，而是留在台灣拚戰職籃。

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蔡宸綱榜眼之姿加入職籃　與攻城獅簽約

蔡宸綱在112學年度UBA賽季代表健行科大繳出優異數據，場均可攻下16分8.6籃板4.2助攻，且連續兩年幫助健行科大殺入UBA公開一級冠軍賽。

蔡宸綱過去於HBL時期曾在四強戰投進絕殺三分氣走對手，在UBA時期多次在關鍵時刻投進致勝球，更是有了「關鍵先生」的稱號。攻城獅張樹人總經理表示：「蔡宸綱兼具身高與外線投射能力，進攻端也有一定的策應能力。我們也很看重他在關鍵時刻的大心臟表現，相信他未來在攻城獅主場也能不怯場地打出精彩成績。」

穿上35號　蔡宸綱想學高國豪的心理素質

談到選秀會當天的心情，他興奮表示：「當下確定被選上時有如釋重負的感覺，而且我之前蠻常來攻城獅主場看球，對於新竹主場氛圍感到很震撼，一想到之後能以球員身份在主場出賽就覺得非常夢幻！」蔡宸綱目前已投入攻城獅團隊訓練，而隊上有幾位學長都是他的學習榜樣，蔡宸綱說：「球隊的學長們都各有特色，像是雲豪學長的外線穩定度、國豪學長在關鍵時刻展現的心理素質，這些都是我未來該努力學習的方向。」

新賽季蔡宸綱將披上35號戰袍出賽，這也是他籃球生涯第一次穿上35號，他也透露新號碼的起源，他說：「我用生日算出3與5是我的幸運號碼，最後決定選用35號作為職業生涯的第一個號碼，希望35號未來能帶給我滿滿的正能量。」蔡宸綱也特別向獅紫軍喊話：「未來不論在場上或是場下我都會全力以赴，新賽季我會努力展現出自己最好的一面！」

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