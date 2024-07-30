惡火釀3死！包租公「隔45間房」住客多到數不清 遭控未裝住警器
彰化北斗中山路一棟4樓透天厝今（30）晨突發惡火，導致2男1女受困屋內，慘釀3人死亡。據了解，莊姓屋主將2棟4樓高的透天厝，以及隔壁1樓平房，總共隔成45間房出租，每間收取4000元至4500元不等租金，粗估月租金可達18萬，人數多到連屋主都不清楚實際住戶有多少。不過，有多名租客指控，房東非常吝嗇，連住警器都不願意裝，罔顧住戶生命安全。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，現場有2棟4層樓透天厝，以及旁邊還有一間平房，均為莊姓屋主所有，右側獨棟1樓是機車店面、2樓是屋主住處，3樓、4樓分別隔出8間套房，共16間；左側獨棟1樓右側為店面、左側隔出4間套房，2樓、3樓、4樓分別隔出8間套房，共28間；另右側平房出租給58歲顏姓男子兼放雜物，總共有45間套房出租。
莊姓屋主每間以4000元至4500元不等租金出租，租客多為外籍移工，人數多到連屋主都不清楚裡面住了幾人，若以每月收租4000元計算，滿租情況下，每月仰賴收租就有18萬元進帳。
面對火警，莊男懷疑是承租一樓平房的58歲顏男，在屋內抽菸釀禍，火勢一樓往左側延燒到1樓機車行，導致電池引火爆炸，詳細起火原因仍待火調人員釐清。
不過，有多名租客透露，房東枉顧性命，連煙霧偵測器（住警器）都不裝，房屋還都是違建。對此，彰化建設處表示，起火的建物於1998年領有使用執照，是一棟3層樓的雙拼透天厝建物，面積145坪。依據使用執照紀載，1樓做為機車行使用，2、3樓為住宅；但2021年起，建物出現頂樓加蓋部分，目前查無違章紀錄，相關單位正在釐清建物是否有依規定申報。