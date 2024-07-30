楊皓如曝女兒5歲「夾被子蠕動」嚇瘋 醫師揭關鍵原因要她別腦補
女星楊皓如過去曾當過記者，現在則是名嘴與通告藝人，時常在節目上分享生活趣事，百無禁忌什麼都能聊，最近她在節目《11點熱吵店》中大談亞洲爸媽性教育議題，分享女兒5歲的時候曾經出現過夾著小被子蠕動的行為，讓她緊張趕快問醫生，而同場來賓IVY則是分享自己曾在升國中的暑假，撞見阿姨正在跟叔叔發生關係，內心造成陰影。
記者李欣容／台北報導
亞洲爸媽對於性教育總是難以啟齒，不知道該在什麼時候傳遞給小孩正確的性知識，楊皓如分享，曾經在女兒5歲的時候，發現她會夾著小被子蠕動，還會流汗發出嬌喘聲，甚至自己洗澡的時候還會摸下面，讓她很緊張，但她自認是個開明的媽媽，用引導式問法，問女兒為什麼要做這些事情，女兒說因為很無聊，睡不著的時候就會這樣，連在幼兒園睡不著的時候也會。
楊皓如一聽更緊張，「如果老師看到，或是其他小朋友看到，會不會覺得這是在幹嘛！」正當她在想要不要帶女兒去看醫生的時候，恰好上節目時遇到小兒科醫師，醫師告訴她不用擔心，因為這都是以大人的眼光看，小朋友根本不知道什麼是性行為，也不知道什麼是高潮，只知道這樣很舒服，而且這個行為在5到7歲會自然消失，楊皓如觀察後也發現，這件事情在女兒上小學二年級以後漸漸就沒了。
同場來賓，陳國華的妻子IVY則是分享，自己曾在升國中的暑假，到親戚家住時，不小心撞見阿姨正在跟叔叔發生關係，事後還問媽媽，阿姨的行為是在幹嘛，「我媽就很尷尬說，這樣才能生小孩啊，有點陰影說實在的。」