「海上豪宅」世界號停靠高雄港！整船旅客「郭台銘級」：身家破億

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世界號此次航程睽違5年之久，航程從日本來台，原本預計7月25日至27日先停靠基隆港，但因凱米颱風攪局，前往台灣西南海域避風，26日才進基隆，而到訪高雄港為28日，將待到今（30）日晚上11點離港，讓郵輪上「住客」充分體驗南臺灣日夜獨特的風情魅力後，繼續南向前往馬尼拉。今天有到高雄港的民眾，應可看到這艘「海上豪宅」。
另外，「名勝世界壹號」則是台灣民眾相當熟悉的豪華郵輪，在暑假旅遊旺季吸引不少親子客搭乘，昨（29日）驚傳一度於海上停電，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港。
業者今（30）日稍早也於官方粉專發布郵輪靠港時間變更通知，原訂今早8點抵達日本佐世保，將延至上午11點到港，也會同步延長岸上觀光時間至晚間9點離港，明（31日）抵達鹿兒島的時間將延遲一小時，會在早上8點抵達，名勝世界郵輪岸上觀光節目之時數將維持不變。
名勝世界郵輪副總裁徐牧柔公開說明，昨天大約下午4點10分停電，當下就有立刻處理，也陸續恢復供電，當時不到4點半，但船舶仍有動力並不影響航行安全。
業者也對此道歉，表示將提供每間客艙郵輪消費金1,600元，旅客可用於郵輪上餐飲、岸上觀光、水療與養生、寫真廊及各項娛樂消費（不適用於以各種形式兌換船票之客人及會員），亦可抵扣郵輪服務費及日本「國際觀光旅客稅」，旅客可諮詢大廳櫃檯服務人員。
本次受影響的航程是7月28日基隆出發，陸續前往日本佐世保、鹿兒島、那霸等地，預計8月2日返回基隆。