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奧運羽球／法國男雙獲外卡無用！小組賽苦吞2連敗　確定無緣晉級

▲本屆巴黎奧運羽球男雙賽事，因世界羽聯（BWF）漏算積分關係，讓地主法國組合Lucas Corvee／Ronan Labar獲得外卡資格得以參賽。但如今他們卻在小組賽苦吞2連敗，也確定無緣闖進後續的8強賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運羽球男雙賽事，因世界羽聯（BWF）漏算積分關係，讓地主法國組合Lucas Corvee／Ronan Labar獲得外卡資格得以參賽。但如今他們卻在小組賽苦吞2連敗，也確定無緣闖進後續的8強賽事。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

本屆的巴黎奧運羽球男雙賽事，因世界羽聯（BWF）漏算積分關係，讓地主法國組合Lucas Corvee／Ronan Labar獲得外卡資格得以參賽，因此預賽破天荒共有17組男雙將出戰。而稍早這組法國組合則是以13：21、10：21不敵印尼Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，小組賽吞下2連敗，也確定無緣擠進8強。

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世界羽聯漏算積分關係　本屆男雙共17隊參賽

由於世界羽聯（BWF）日前漏算積分關係，讓地主法國組合Lucas Corvee／Ronan Labar最終上訴成功，順利拿到外卡資格，他們也變成第17組參賽人馬，這也導致小組賽D組將會有5組參賽隊伍，每隊都得打4場小組賽，比另外3個組別還要多打1場，也更為不利出線。

D組共有5支隊伍　每隊得要多打1場

至於D組就是有我國好手李洋／王齊麟，還有丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、美國邱愷翔／尤安、中國歐烜屹／劉雨辰、日本保木卓朗／小林優吾，他們也堪稱是BWF算錯積分的最大受害者，必須要拿到小組前2才有資格前進8強賽事。

而李洋日前得知此一消息後，也在個人社群上抒發情緒，並寫下，「可能老天爺知道我快退役了，想讓我多打一點吧！既來之則安之，我們就全力以赴去接受挑戰，想想也是蠻特別的，奧運有史以來的不同就是讓我們遇到了。我相信命運，但我更相信要靠自己，一切都會是最好的安排！」

▲上屆東京奧運，羽球男雙搭檔李洋(右)、王齊麟(左)摘下台灣史上首面奧運羽球金牌。本屆巴黎奧運是兩人最後一次聯手出征奧運，將尋求衛冕，不過挑戰相當大。(江昭倫 攝)
▲上屆東京奧運，羽球男雙搭檔李洋(右)、王齊麟(左)摘下台灣史上首面奧運羽球金牌。本屆巴黎奧運是兩人最後一次聯手出征奧運，將尋求衛冕，不過挑戰相當大。(江昭倫 攝)
至於申訴成功的法國Lucas Corvee／Ronan Labar組合，最終抽籤則被分至C組，和德國Mark Lamsfuss／Marvin Seidel、印尼Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto、印度Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty一組。

結果這對獲外卡資格的法國組合，日前先以17：21、14：21不敵印度組合，稍早再以13：21、10：21敗給印尼組合，苦吞2連敗，加上德國Mark Lamsfuss／Marvin Seidel退賽，地主組合也確定無緣晉級8強，打完2場小組賽就將打包。


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