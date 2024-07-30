北斗透天惡火！2移工、1台人葬身火窟 隔45間房出租未申請將開罰
彰化縣北斗鎮中山路一段一處透天厝，今（30）日上午6時許突發惡火，事故導致3死，其中2人為外籍移工，1人為台灣顏姓男子。據了解，莊姓屋主將2棟4樓高的透天厝，以及隔壁1樓平房，總共隔成45間房出租，每間收取4000元至4500元不等租金，粗估月租金可達18萬，但是縣府建設處調查後表示，建物進行室內裝修的隔間等變更，必須經由建築師簽證提出申請，該處起火透天並未提出申請，將依建築法規予以6萬到30萬元的處分。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，現場有2棟4層樓透天厝，以及旁邊還有一間平房，均為莊姓屋主所有，右側獨棟1樓是機車店面、2樓是屋主住處，3樓、4樓分別隔出8間套房，共16間；左側獨棟1樓右側為店面、左側隔出4間套房，2樓、3樓、4樓分別隔出8間套房，共28間；另右側平房出租給58歲顏姓男子兼放雜物，總共有45間套房出租，每月仰賴收租就有18萬元進帳。
縣府建設處指出，今天發生大火的建物，位於北斗鎮都市計畫內，為雙拼透天建物，1998年取得使用執照為1樓店鋪，2、3樓是住宅，面積達145坪，透過google街景圖初步判斷，2021年起建物出現頂樓加蓋部分，目前查無違章紀錄，相關單位正在釐清建物是否有依規定申報，如果確認是違章建築就會命所有權人拆除，如果依照容積率可以增建，屋主可以透過補件予以合法。
縣府建設處強調，由於該建物在內隔出44間房，因為涉及室內裝修的變更，依照建築法規就是要由建築師來簽證負責再提出申請，不過今天該棟雙拼建物，並未提出隔間申請，將依建築法規予以6萬到30萬元的處分，所有權人可以補件申請室內裝修變更，如申請未通過就必須拆除。