旅宿業明年「停止提供一次用備品」 環境部下一步減少塑膠瓶裝水
旅宿業者自明（2025）年元旦起，不得提供消費者一次用旅宿用品。環境部表示，若旅宿業者不提供、不使用一次用備品與塑膠瓶裝水，1年估計可減少2300公噸塑膠、減碳3000公噸。因此，為了鼓勵業者加入減塑行列，明年起試辦2大獎勵補助，特定旅館業減少塑膠瓶裝水，每案可申請3萬元。另補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，業者補助最高達500萬元。
記者魏妤庭／台北報導
環境部今（30）日舉辦「瓶水相逢、減塑有旅」宣傳記者會暨環保論壇，環境部長彭啟明表示，減塑、減碳已變成責任，旅宿業者並非碳費徵收對象，因此只有一部分業者有進行碳盤查，也有特定族群非常喜歡永續環保，像是雲品推動減塑活動1年多來，支持減塑旅客比例從2成增加到4成。
為了加速推動減塑，環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，因應聯合國塑膠公約與歐盟目標2030年禁止一次性塑膠包裝等國際減塑趨勢，從明年起，觀光旅館業、旅館業、民宿，以及其他住宿業不得提供180ml以下盥洗用品，也不得陳列衛生用品。
同時，為了鼓勵旅塑業者參與減塑，用「重複使用」取代「一次即丟」，賴瑩瑩表示，明年起將試辦2大獎勵補助措施，包含補助旅館業減少塑膠瓶裝水，只要觀光旅館業、環保標章旅館的減塑房數達到50%，並且在官網上揭露、提供優惠，就可以向所在地縣市環保局申請每案3萬元補助，各縣市申請案上限為5案。另若「補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統」，針對建置填充系統業者，可獲得環保部資環署基金管理會補助，每案補助上限為500萬元。