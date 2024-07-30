性感教主雪碧遭舊愛騙財騙色500萬 親揭「這4點」渣男詐騙手法
擁有「性感教主」之稱的藝人雪碧（方祺媛）除了火辣的身材和豔麗的外型外，爽朗直接的性格吸引了不少粉絲。情史相當豐富的她，近日在社群平台上發文分享自己被渣男騙財騙色的過程，還透露曾提供高達500萬台幣的金援給對方，事後渣男竟直接捲款逃跑，如今想來仍然氣憤的她忍不住寫下長文，揭祕騙子的「立人設、炫富、搞深情、演戲」4種慣用詐騙手法。
記者史平旭／綜合報導
雪碧在臉書的貼文中，開頭就直言：「你們遇到的不是真愛是真害！」整理出「立人設、炫富、搞深情、演戲」四種常見套路。她說渣男先是立富二代、老闆、總裁等人設，然後開始炫富搞浪漫，讓女方開始「暈船」後，透露自己被感情傷害過的悲慘經歷騙取同情心，最後以投資、週轉、急用開始索取金錢，或拉女方一起投資，等成功賺點小錢、獲取女方信任後一口氣撈一筆大的。
曾遇上愛情騙子狂要錢 雪碧資助500萬拿不回來
其實早在4年前，雪碧就曾遇上渣男騙子，當時的男友與她說要做生意，資金只差一點，引的雪碧不斷「資助」對方，從最早10萬、20萬、到後來變成100萬，前後累積高達500萬元，為了不被發現，對方甚至寫下借據。雪碧發現自己被騙後渣男早已人去樓空，追問對方家人也只得到「我不清楚」的答覆，無奈的她只好自認倒霉，當作做功德。
雪碧表示，被騙的大多是很會賺錢但不年輕的美女，自己被騙的四、五百萬在朋友之間還算是小頭，最大筆的詐欺案件甚至高達千萬。雪碧用自身案例提醒大家，尋找真愛時千萬不要有金錢來往，保護好自己，不要到最後被騙財又騙色。