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凱米颱風釀大量積淹水！災區防3大「雨後傳染病」　2縣市重點清消

▲疾管署副署長羅一鈞（右一）說明雨後防疫重點事項。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲疾管署副署長羅一鈞（右一）說明雨後防疫重點事項。（圖／翻攝自疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

凱米颱風襲台帶來豐沛雨勢，造成中南部災情嚴峻，多處積淹水，衛生福利部疾管署長莊人祥今（30）日在「颱風過後防疫重點」記者會上提醒，在風災過後易有登革熱、鉤端螺旋體、類鼻疽等三大傳染疾病，預估在兩周後就會傳出疫情，因此特別呼籲醫療院所提高警覺，副署長羅一鈞則強調，預計8月9日前會完成所有熱區清潔消毒可疑孳生源，並與地方合作杜絕病媒蚊的提升。

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莊人祥在記者會上指出，過往曾經有過颱風來襲時，當時有本土登革熱疫情，在風災後兩周後導致疫情明顯上升，今年雖從6月以來暫無本土登革熱，但是難保境外移入引發一波疫情，「未來兩周會是最關鍵期」，另外屏東也曾在2009年時，發生颱風過後發生爆發鉤端螺旋體群聚疫情。

疾管署副署長羅一鈞提醒，風災後1周為登革熱防治關鍵期，民眾可主動巡檢居家戶內外環境，清除或刷洗積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。羅一鈞也提到，以高雄為例，地下室積水目前都已經退了、抽乾了，目前是進行積水後的清消過程，目前預計是在8月第一週的8月9日前完成，也會動員國軍跟一些民政環保單位來協助。

▲颱風過後、雨後勤清消，避免傳染病傳染。（圖／衛福部）
▲颱風過後、雨後勤清消，避免傳染病傳染。（圖／衛福部）
羅一鈞指出，台南和高雄都有區管中心，會針對先前登革熱易好發的縣市，去做主動抽查、清理可疑孳生源，也會跟地方合作杜絕病媒蚊的提升，而民眾避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風，在豪雨過後進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷造成疾病傳染。

▲衛福部提醒，颱風過後留意自身健康狀況。（圖／衛福部）
▲衛福部提醒，颱風過後留意自身健康狀況。（圖／衛福部）
衛福部長邱泰源也指出，颱風相關防疫工作政府未有鬆懈，自7月23日發布陸上颱風警報起至7月29日止，各地方政府共調撥34,404瓶漂白水提供家戶消毒，尚存70,945瓶，衛福部已調撥11,992瓶酚類消毒劑予地方政府 (南投縣1,632瓶、雲林縣500瓶、嘉義縣500瓶、臺南市4,624瓶、高雄市4,256瓶、屏東縣480瓶)；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生。

▲民眾可自行購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，餐具部分應煮沸消毒，不能煮沸者，可以清水10公升加40毫升漂白水稀釋進行消毒。（圖／高市衛生局）
▲民眾可自行購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，餐具部分應煮沸消毒，不能煮沸者，可以清水10公升加40毫升漂白水稀釋進行消毒。（圖／高市衛生局）

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