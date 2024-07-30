凱米颱風釀大量積淹水！災區防3大「雨後傳染病」　2縣市重點清消

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疾管署副署長羅一鈞提醒，風災後1周為登革熱防治關鍵期，民眾可主動巡檢居家戶內外環境，清除或刷洗積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。羅一鈞也提到，以高雄為例，地下室積水目前都已經退了、抽乾了，目前是進行積水後的清消過程，目前預計是在8月第一週的8月9日前完成，也會動員國軍跟一些民政環保單位來協助。
羅一鈞指出，台南和高雄都有區管中心，會針對先前登革熱易好發的縣市，去做主動抽查、清理可疑孳生源，也會跟地方合作杜絕病媒蚊的提升，而民眾避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風，在豪雨過後進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷造成疾病傳染。
衛福部長邱泰源也指出，颱風相關防疫工作政府未有鬆懈，自7月23日發布陸上颱風警報起至7月29日止，各地方政府共調撥34,404瓶漂白水提供家戶消毒，尚存70,945瓶，衛福部已調撥11,992瓶酚類消毒劑予地方政府 (南投縣1,632瓶、雲林縣500瓶、嘉義縣500瓶、臺南市4,624瓶、高雄市4,256瓶、屏東縣480瓶)；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生。
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