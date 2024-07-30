TPBL／「士官長」楊敬敏離開新北國王！傳出可能前往臺北台新戰神

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛滿 40 歲的楊敬敏，依舊保持很好的身手，不斷的在賽場上展現殺手本色，是新北國王在 23-24 賽季能拿下年度總冠軍的關鍵球員。總經理毛加恩也表達不捨：「敏哥是新北國王創隊時簽下的第一位明星球員，當時的禁衛軍非常需要一位這樣資深且具有主宰力的好手，楊敬敏在來到國王的第一個賽季完全展現這樣的能力，從第一年強勢的起步到今年的奪冠，敏哥可以說是功不可沒，還有很多感謝的話還沒說出口，但很謝謝他一起為球迷們創造許多很棒的回憶，今年也看到敏哥的身手依舊，期待他未來的發展順利，帶給各位台灣籃球更多精彩的表現與傳承。」
新北國王表示，感謝敏哥這三年來替禁衛軍建立許多豐功偉業，自律以及嚴謹的訓練態度也為禁衛軍的年輕球員樹立榜樣，祝福未來一切順利。
楊敬敏射手本色 球迷爆料有小三
一名男網友去年深夜在匿名論壇Dcard發文爆料楊敬敏出軌跟自己的前女友約砲。原PO稱，他意外發現當時還在交往的女友與閨蜜的聊天內容，裡頭提到女友「暈上」一名已婚大叔，2人已上床過且斷斷續續有在聯絡，女友還拜託閨蜜幫她保密，後續原PO才得知女友口中的大叔就是自己一直以來非常喜歡的球星楊敬敏。
楊敬敏去年因陷入婚外情風波自請離隊，後來P. LEAGUE+公布2023-24年賽季各隊球員註冊名單時，他才又出現在新北國王的名單中，不過也被聯盟禁賽，因為有損形象，今年他幫新北國王奪冠後，也直呼「不容易」，沒想到，今年球季結束後，就不再跟國王續約。
據了解，新北國王雖然持續跟楊敬敏談約，但台新戰神極欲補強陣容，尤其在前鋒部分也需要好手加入，目前傳出，最有機會簽下他的，就是台新戰神。
楊敬敏小檔案：
出生資訊： 1984 年 1 月 22 日（40歲），玉里鎮
配偶： 劉家秀 (結婚於 2014 年)
職業生涯： 2003–至今
效力隊伍： 新北國王（背號 6，前鋒）、 北京紫禁勇士籃球俱樂部（背號 6，得分後衛）
身高： 190 公分
最高學歷： 輔仁大學
登錄身高、體重： 190公分（6英尺3英寸）、92公斤
以上資料：維基百科