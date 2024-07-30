奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

TPBL／「士官長」楊敬敏離開新北國王！傳出可能前往臺北台新戰神

▲新北國王楊敬敏結束三年合作關係，可能將前往臺北台新戰神。（圖／新北國王提供）
▲新北國王楊敬敏結束三年合作關係，可能將前往臺北台新戰神。（圖／新北國王提供）

記者吳政紘/綜合報導

TPBL職籃聯盟新北國王今（30日）宣布「阿美戰士」楊敬敏正式離隊，阿美戰士楊敬敏是禁衛軍成軍第一年首批召募的球員之一，陪伴國王成立至今，創下連續兩個賽季拿下年度 MVP 的殊榮，也幫助禁衛軍拿下隊史首座冠軍，可以說是國王的精神領袖；本賽季結束後皇家團隊與敏哥雙方取得共識，結束三年的合作關係，感謝士官長楊敬敏帶給新北市許多的輝煌榮耀。身為「黃金世代」，楊敬敏首個賽季加入國王就展現寶刀未老的身手，不僅拿下年 PLG 第二季度最有價值球員、年度第一隊的殊榮，也以場均 21.2 分拿下本土得分王，更是在第三季連霸年度 MVP，三度獲選年度第一隊，都是聯盟首位達成此番紀錄的球員，目前傳出，楊敬敏可能前往臺北台新戰神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
40歲楊敬敏　緋聞風波後離開國王

剛滿 40 歲的楊敬敏，依舊保持很好的身手，不斷的在賽場上展現殺手本色，是新北國王在 23-24 賽季能拿下年度總冠軍的關鍵球員。總經理毛加恩也表達不捨：「敏哥是新北國王創隊時簽下的第一位明星球員，當時的禁衛軍非常需要一位這樣資深且具有主宰力的好手，楊敬敏在來到國王的第一個賽季完全展現這樣的能力，從第一年強勢的起步到今年的奪冠，敏哥可以說是功不可沒，還有很多感謝的話還沒說出口，但很謝謝他一起為球迷們創造許多很棒的回憶，今年也看到敏哥的身手依舊，期待他未來的發展順利，帶給各位台灣籃球更多精彩的表現與傳承。」

新北國王表示，感謝敏哥這三年來替禁衛軍建立許多豐功偉業，自律以及嚴謹的訓練態度也為禁衛軍的年輕球員樹立榜樣，祝福未來一切順利。

楊敬敏射手本色　球迷爆料有小三

一名男網友去年深夜在匿名論壇Dcard發文爆料楊敬敏出軌跟自己的前女友約砲。原PO稱，他意外發現當時還在交往的女友與閨蜜的聊天內容，裡頭提到女友「暈上」一名已婚大叔，2人已上床過且斷斷續續有在聯絡，女友還拜託閨蜜幫她保密，後續原PO才得知女友口中的大叔就是自己一直以來非常喜歡的球星楊敬敏。

楊敬敏去年因陷入婚外情風波自請離隊，後來P. LEAGUE+公布2023-24年賽季各隊球員註冊名單時，他才又出現在新北國王的名單中，不過也被聯盟禁賽，因為有損形象，今年他幫新北國王奪冠後，也直呼「不容易」，沒想到，今年球季結束後，就不再跟國王續約。

據了解，新北國王雖然持續跟楊敬敏談約，但台新戰神極欲補強陣容，尤其在前鋒部分也需要好手加入，目前傳出，最有機會簽下他的，就是台新戰神。

楊敬敏小檔案：

出生資訊： 1984 年 1 月 22 日（40歲），玉里鎮

配偶： 劉家秀 (結婚於 2014 年)

職業生涯： 2003–至今

效力隊伍： 新北國王（背號 6，前鋒）、 北京紫禁勇士籃球俱樂部（背號 6，得分後衛）

身高： 190 公分

最高學歷： 輔仁大學

登錄身高、體重： 190公分（6英尺3英寸）、92公斤

以上資料：維基百科

▲阿美戰士楊敬敏離開新北國王，下一步可能前往新東家。（圖／新北國提供）
▲阿美戰士楊敬敏離開新北國王，下一步可能前往新東家。（圖／新北國王提供）

國王首輪選陳將双！林書豪續約仍沒新進度　戰神強調沒接觸楊敬敏

為楊敬敏禁賽抱不平！林書豪直言不解：偷吃又不違法　被網友打臉

PLG／新北國王101：95勝富邦勇士！林書豪砍27分　賽後調侃楊敬敏

曾深陷桃色風波！國王楊敬敏終盼PLG首冠：我這年紀確實不容易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選