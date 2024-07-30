特企／BIS IN DEI攜手味全龍推出聯名眼鏡　8月7號爸氣登場

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這次聯名系列以所有人都能駕馭的經典款式出發，推出極具代表性的「飛行員墨鏡」，俐落的金屬框架結構讓人一戴上就展現出跟球員們一樣的帥氣個性。還有時髦女孩們必備的「大方框墨鏡」，不論是看球賽還是日常外出都能輕鬆完成每日的時尚搭配。
此外，這次更以味全龍的識別色紅色進行發想，結合品牌經典的膠囊設計，開發出聯名鏡框專屬的「膠囊鏡盒」及「眼鏡布」，精緻的印刷及手感球迷們絕對要入手收藏！
BIS挺龍迷 購買味全龍聯名眼鏡就送你客製化悠遊卡
秉持著為球迷補充能量的精神，本次合作更準備了驚喜好禮送給大家！只要於全台BIS IN DEI門市、網路商店或是天母棒球場快閃攤位購買味全龍聯名眼鏡，即可得到Omycard悠遊卡兌換券，可以將自己的照片與喜愛的球員或小龍女結合，製作專屬於你的球員悠遊卡。此外，全台BIS IN DEI門市更全力應援味全龍，推出全系列墨鏡商品優惠88折活動，給球迷朋友們更舒適的視覺體驗！
爸氣總裁送給你 看球賽拿好禮
除了來店購鏡享優惠，前往味全龍主場看球也能獲得驚喜小禮物！8月7號味全龍「爸氣總裁」主題日當天入場，就能得到BIS X 味全龍限量眼鏡布一份，現場更有BIS IN DEI快閃攤位及Omycard悠遊卡兌換機，讓所有球迷都能即刻入手，一起爸氣應援！當天無法到場也沒關係，快閃攤位將於8/7到8/8，8/16到8/18擺設五天給球迷們滿滿夏日能量。
【BIS IN DEI 品牌介紹】
BIS IN DEI創立於2007年，是台灣快速配鏡的始祖，靈感來自拉丁文「一日兩次」的意思，結合了服用維他命一日兩次的概念。替大家補充時尚造型的維他命，不論是修飾臉型、變換造型，都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡，而是每日隨服裝搭配的時尚必備配件；在設計上，融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性，隨時擁有最新最多的流行款式，並藉由最快速最優質的專業服務，帶給消費者不一樣的消費體驗；make you look good，一種美好生活的提倡，就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。