香港劍神張家朗奪金卻遭義大利出征！留言區集結「鳳梨披薩」反擊
香港「劍神」張家朗今（30）日在巴黎奧運男子擊劍花劍決賽以15：14擊敗義大利選手馬奇（Filippo Macchi），成功衛冕金牌，順利成為68年來第一位衛冕男子擊劍花劍金牌的選手。然而，張家朗在比賽過程中從落後到逆轉，比賽尾聲出現數次爭議判決，賽後義大利提出抗議，台灣裁判黃皓志也捲入風波。更有許多義大利網友出征張家朗IG，痛罵他「偷走金牌」。不過這也引來許多香港網友不滿，在留言區與義大利網友互罵，香港網友更直接丟出一堆「鳳梨披薩」圖，反嗆義大利網友輸不起。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，對於金牌戰尾聲的幾次爭議判決，義大利劍擊聯會已會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議，義大利劍擊聯會會長阿齊（Paolo Azzi）表示，「我從未見過這種事，馬奇是個真正的贏家，他被剝奪了應得的金牌。我們已準備好提出正式抗議，因為我們所看到的實在無法接受。」義大利劍擊聯會也質疑決賽裁判自台灣和韓國，是香港的鄰近國家，應該要迴避。
這場賽事的主要爭執點在於比賽因為平手進入加時驟死賽，誰先刺中對方就贏，但兩人兩度同時互相刺中彼此而判定繼續加賽，直到第3次似乎兩人又同時刺中對方，裁判在回看現場影片後判定張家朗得分，進而拿下勝利，卻讓義大利隊無法接受。
根據《香港01》報導，賽後許多義大利網友出征張家朗IG，痛罵他「偷走金牌」、「可恥」、「有夠醜陋」。香港網友則群起反擊，回嗆義大利網友「輸不起」、「一點體育精神都沒有」、「沒風度」，許多人更在留言區丟出鳳梨披薩對義大利網友進行精神攻擊。
這次金牌戰的裁判之一是來自台灣的黃皓志，他也因而捲入風波，不僅被義大利網友痛罵，香港網友也有批評裁判不專業的聲音。不過，香港劍手蔡彥俊則替黃皓志緩頰，認為再三重賽可能是因為黃皓志與另位韓國裁判無法達成共識，大贊黃皓志是很專業的裁判。