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奧運桌球／中國「莎頭」奪還金牌！4：2戰勝朝鮮　王楚欽振臂大吼

▲巴黎奧運桌球混雙賽事，今（30）日中國「莎頭組合」面對朝鮮「神秘之師」李正植／金琴英最終以總局數4：2擊敗頑強的對手，成功奪回金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運桌球混雙賽事，今（30）日中國「莎頭組合」面對朝鮮「神秘之師」李正植／金琴英最終以總局數4：2擊敗頑強的對手，成功奪回金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球項目的第一個金牌產生，中國大陸在上一屆意外將金牌輸給日本水谷隼和伊藤美誠後，念茲在茲都想著拿回這一面獎牌，今（30）日「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎面對朝鮮「神秘之師」李正植／金琴英，驚險完成任務，以總局數4：2擊敗頑強的對手，成功奪回金牌，這也是本屆中國代表隊的第6面金牌。賽後王楚欽情緒激動，擁抱搭檔孫穎莎以及教練肖戰，受訪時直言自己願意「用命換這一金」。

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林鍾勳／申裕斌奪下銅牌　中國奪還金牌

在稍早的銅牌戰中，韓國組合林鍾勳／申裕斌對決香港的黃鎮廷／杜凱琹，以4：0橫掃對手，拿下該國在這個項目的第一面獎牌。去年混雙的金、銀、銅分別由日本、中國、中華隊所拿下。

而在金牌戰中，這一次比賽的大黑馬朝鮮李正植／金琴英對決王楚欽／孫穎莎，「莎頭」這一場比賽有備而來，首局明顯對於對手的打法和旋轉都很適應，以11：6先下一城。

次局兩組人馬纏鬥得相當厲害，朝鮮組合儘管落後，但鬥志很高昂，在7：7之後連拿4分，以11：7扳回一城。第3局王楚欽／孫穎莎依舊陷入苦戰，不過9：8時李正植失誤送大禮，讓兩人有驚無險地以11：8拿下。

中國有驚無險　擊敗朝鮮奪金

這是中國本次混雙進入8強後，第一次在前3局打完後領先，他們也乘勝追擊，不想夜長夢多，以11：5再下一城聽牌。不過朝鮮確實韌性十足，第5局以4：1開局，儘管中國緊追在後，他們還是以11：7扳回一城。

第6局，雙方激戰5：5之後朝鮮連拿2分，但中國及時調整，以先把球打上台為主，連拿3分。8：8之後，孫穎莎關鍵直線大空檔打進得分，兩人都振臂高呼，王楚欽還比出讚，之後李正植掛網失誤，中國出現金牌點。而在第一個機會他們兩人就把握住了11：8，收下了兩人在本屆桌球的第一面金牌。

賽後受訪時，王楚欽坦言這一冠得來不易，特別是他們兩人搭檔這麼久，許多回憶點滴在心頭，「我說過，會用生命換回這塊金牌，我做到了。」而孫穎莎直言這一仗讓中國桌球翻身：「最後能贏下來太不容易，雙方都發揮的很好，靠的是我與大頭的信念感才贏下這場比賽。 」

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▲巴黎奧運桌球混雙賽事，今（30）日中國「莎頭組合」面對朝鮮「神秘之師」李正植／金琴英最終以總局數4：2擊敗頑強的對手，成功奪回金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運桌球混雙賽事，中國「莎頭組合」奪金，王楚欽坦言這一冠得來不易，特別是他們兩人搭檔這麼久，許多回憶點滴在心頭，「我說過，會用生命換回這塊金牌，我做到了。」（圖／美聯社／達志影像）

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