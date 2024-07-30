奧運桌球／中國「莎頭」奪還金牌！4：2戰勝朝鮮　王楚欽振臂大吼

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在稍早的銅牌戰中，韓國組合林鍾勳／申裕斌對決香港的黃鎮廷／杜凱琹，以4：0橫掃對手，拿下該國在這個項目的第一面獎牌。去年混雙的金、銀、銅分別由日本、中國、中華隊所拿下。
而在金牌戰中，這一次比賽的大黑馬朝鮮李正植／金琴英對決王楚欽／孫穎莎，「莎頭」這一場比賽有備而來，首局明顯對於對手的打法和旋轉都很適應，以11：6先下一城。
次局兩組人馬纏鬥得相當厲害，朝鮮組合儘管落後，但鬥志很高昂，在7：7之後連拿4分，以11：7扳回一城。第3局王楚欽／孫穎莎依舊陷入苦戰，不過9：8時李正植失誤送大禮，讓兩人有驚無險地以11：8拿下。
中國有驚無險 擊敗朝鮮奪金
這是中國本次混雙進入8強後，第一次在前3局打完後領先，他們也乘勝追擊，不想夜長夢多，以11：5再下一城聽牌。不過朝鮮確實韌性十足，第5局以4：1開局，儘管中國緊追在後，他們還是以11：7扳回一城。
第6局，雙方激戰5：5之後朝鮮連拿2分，但中國及時調整，以先把球打上台為主，連拿3分。8：8之後，孫穎莎關鍵直線大空檔打進得分，兩人都振臂高呼，王楚欽還比出讚，之後李正植掛網失誤，中國出現金牌點。而在第一個機會他們兩人就把握住了11：8，收下了兩人在本屆桌球的第一面金牌。
賽後受訪時，王楚欽坦言這一冠得來不易，特別是他們兩人搭檔這麼久，許多回憶點滴在心頭，「我說過，會用生命換回這塊金牌，我做到了。」而孫穎莎直言這一仗讓中國桌球翻身：「最後能贏下來太不容易，雙方都發揮的很好，靠的是我與大頭的信念感才贏下這場比賽。 」
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