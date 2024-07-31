奧運籃球／日本籃球水準已「脫亞入歐」　Batum：他們非常可怕

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法國隊這一場贏得驚險，甚至若沒有一些判決上的優勢，他們可能會輸球，不過Batum激勵隊友贏就是贏，「你必須看到積極的一面。我們本來會在剩下10 秒時以落後4分之差輸掉，我們束手無策，但 Matthew Strazel的投籃拯救了球隊，有時候上帝會站在你這邊。」
而在談到日本隊時，Batum只有尊敬，他說：「每當我們領先10分、或8分時，對方都有能力反超，我們做到了好幾次，但從未保持住領先優勢，他們是一支不會放棄的球隊。這不是一場輕鬆的比賽，他們防守長人上做得非常出色。必須給予日本尊重，日本球員不會放棄。他們是非常、非常可怕的對手。」
日本籃球水準已「脫亞入歐」
日本隊目前奧運兩場小組賽打下來，雖然全敗，但總共只輸了24分，兩戰分別對上德國和法國，都是歐洲籃球強權，前三節他們和對手都打得有來有往，已經不是來奧運「觀光」、見世面的了，而是真正要和這些歐美球隊一爭長短。
真正驚人的是，日本每一個周期都能針對自己上一次大賽上的缺陷，做出改變和提升，這種執行力和動員力，是其他亞洲國家協會和聯賽難以望其項背的。我們在FIBA世界盃上就已經驚嘆他們能夠擊敗維德角、委內瑞拉和芬蘭這些球隊，如今他們真正做到衝擊法國和德國，實力又提升了一個水準，下一屆洛杉磯奧運會是什麼的情況，誰又說得準呢？
上一次在東京，日本以地主身分參加奧運男籃賽事，3場比賽輸了66分，這就是亞洲和世界的差距。不過如今日本在籃球的水準上已「脫亞入歐」，證明自己能和世界級強隊打得有來有回，這怎麼能不讓人羨慕。
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