奧運桌球／林昀儒打一半突喊「教練很白」！揭背後真相：被影響了
巴黎奧運正在如火如荼地進行中，台灣桌球一哥林昀儒今（31）日挑戰男子單打16強賽，引來全台民眾幫忙集氣。就有一名網友曬出林昀儒近日比賽片段，他在場邊向教練表示，覺得對手教練「很白」，希望對方穿上外套，眾人起初原以為是林昀儒在關心對方，之後才有內行人解釋，在桌球比賽的禁忌之一就是穿白色上衣，會在比賽中影響到選手視線。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨日在社群平台Threads上發出奧運林昀儒桌球賽片段，該場比賽林昀儒對上克羅埃西亞老將賈西納，當時他正在場邊與教練對話，他向教練表示「有沒有外套叫那個（對手）教練穿一下，他有點白」，教練隨後也秒懂回覆：「OK，我跟他說一下。」
起初原PO與不少人都以為，林昀儒是在關心對方教練臉色很白，但隨後出現內行人解釋，「他是說對方教練衣服有點白，這會影響到球員的視線，所以要求套上外套啦」、「因為球是白色的，所以教練衣服偏白會影響選手看球的視線！視線重疊到的話球會看不見」。
而根據「國際桌球總會」國際競賽規則指出，比賽時的服裝規定，短袖運動衫、短褲或短裙可以是任何顏色，但其主要顏色應與比賽用球的顏色明顯不同，短袖運動衫的袖子和領子除外。留言中也有人分享，「我之前也不知道不能穿白色，結果我去看桌球比賽現場，就有裁判跟我說看有沒有外套去穿起來！後來我才知道因為比賽的球是白色的會影響到。」