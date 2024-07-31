快訊／大選結果惹議！委內瑞拉宣布與秘魯斷交

委內瑞拉大選本月28日總統大選的爭議結果引發國內抗議潮，61歲的現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在政府涉嫌舞弊、競選活動受政治恐嚇的背景下宣布勝出並取得3度執政任期。消息同樣引發外交風波，秘魯以「委內瑞拉政權今天做出嚴重且武斷不公的決定」為由宣布驅逐委內瑞拉外交官，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）稍早則發表聲明，表示委內瑞拉決定與秘魯斷絕外交關係。
國際中心楊智傑／綜合報導
委內瑞拉28日總統大選後當局宣布現任總統馬杜洛為獲勝者，然而出口民調明確指出反對派的候選人獲勝，當局宣布結果後掀起民眾怒火，紛紛走上街頭抗議；秘魯也質疑選舉結果，並由該國外交部發表聲明稱委內瑞拉當局做出的決定嚴重武斷不公，宣布驅逐委內瑞拉外交官，要求在72小時內離境。
委內瑞拉外長希爾則於當地時間7月30日，在社群平台X聲明宣布，根據1961年《維也納外交關係公約》第45條，委內瑞拉決定與秘魯斷絕外交關係，並稱這是秘魯外交部發表「不了解委內瑞拉民意及我國憲法的魯莽言論」後，被迫做出的決定。
秘魯是委內瑞拉最大的移民社區所在國之一，有大部份的委內瑞拉民眾最近幾年紛紛遠走他鄉，這是因為自馬杜洛於2013年掌權至今，這個一度富裕的石油國家國內生產毛額（GDP）縮水了80%，聯合國數據更顯示自2014年以來，委內瑞拉3000萬總人口中已有超過700萬人出走。