三媽臭臭鍋「豆瓣醬擠出蟑螂」！店家回覆讓眾人傻眼：一輩子不吃
今年食安問題頻發，有網友爆料，昨（30）晚點了三媽臭臭鍋的外送，袋裝的豆瓣醬撕開後擠出竟然有蟑螂，傻眼直呼：「有夠噁，食安問題很大」，事後向店家反映，店員僅回應醬料包是工廠代工。眾人湧入留言區討論，表示一輩子不吃三媽，而受害原PO則直言：「沒下次了」。
記者葉盛耀/綜合報導
有網友在Threads發文，下班點了三媽臭臭鍋的外送，因為喜歡豆瓣醬，除了隨附醬料之外，又多花5元再加點1包豆瓣醬，沒想到包裝內竟藏一隻蟑螂，「擠個豆瓣醬能擠出蟑螂太猛了，真的不誇張的那種」。貼文曝光後，網友紛紛留言：「5塊錢送蟑螂」、「在豆瓣醬裡面太屌了吧」、「驚喜包耶」、「以前吃就覺得豆瓣醬有怪味，原來是這個味」。《NOWnews今日新聞》記者致電三媽臭臭鍋台中中華店，店員僅回覆中午主管將到場。
今年7月初，台北市衛生局也曾公布，根據中央氣象署資料，北市1至6月平均月均溫逐年上升，今（2024）年已較前（2022）年上升0.72℃，而蟑螂在24~32℃最活躍，分析同期民眾陳情蟑螂出沒案件數，從前年的41件、去（2023）年的76件，到今年已達187件，是前年的4.56、去年的2.46倍，期望業者與民眾都要注意相關衛生問題。