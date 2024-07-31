涮乃葉、築間勁敵爆出來了！798元水準太高　老饕全改吃「這間」

奧運麥當勞買一送一！歡樂送優惠集氣「挺小戴」抽戴資穎簽名球衣

▲2024巴黎奧運羽球單打今晚由戴資穎出戰依瑟儂，晚餐吃麥當勞「球后餐」歡樂送優惠、參加「挺小戴」in援活動抽簽名球衣，本週「薯餅買一送一」；肯德基則有「5炸雞＋4蛋撻」326元應援神券。（圖／台灣麥當勞提供）
▲2024巴黎奧運羽球單打今晚由戴資穎出戰依瑟儂，晚餐吃麥當勞「球后餐」歡樂送優惠、參加「挺小戴」in援活動抽簽名球衣，本週「薯餅買一送一」；肯德基則有「5炸雞＋4蛋撻」326元應援神券。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

好緊張！台灣首位世界羽球球后戴資穎今（31）日晚間20:50，出戰2024巴黎奧運女子單打小組賽-E組，對上泰國好手依瑟儂、贏了就能晉級8強，晚餐就吃麥當勞「球后餐」歡樂送優惠，吃飽不用熬夜就能幫小戴加油，參加「挺小戴」in援活動還能抽獎拿戴資穎簽名球衣；麥當勞本週APP全球版最新優惠券還有單點「薯餅買一送一」；肯德基則有「5炸雞＋4蛋撻」326元應援神券被挖出，好康一次整理。

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📌麥當勞「挺小戴」送戴資穎簽名球衣！歡樂送優惠「球后餐」
麥當勞號召大家一起「挺小戴」為戴資穎加油，即日起至8月20日歡樂送優惠開吃「球后餐」，精選戴資穎最愛的「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」優惠價219元（原價254元），現省35元；消費滿399元免費再送「小麥麥家家酒」。

▲麥當勞歡樂送「球后餐」，「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」套餐優惠價219元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲今天羽球女子單打小組賽-E組開打前，晚餐就吃麥當勞歡樂送優惠「球后餐」幫戴資穎集氣加油。（圖／台灣麥當勞提供）
並於麥當勞IG官方粉專推出挺小戴「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」。記得鎖定今晚20:50羽球女子單打小組賽-E組，戴資穎對上泰國好手依瑟儂，贏了就能晉級8強！

📌本週最新「麥當勞買一送一」優惠券
麥當勞本週APP全球版優惠券，今7月31日最後一天，單點「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元，即日起至8月4日，單點「豬肉滿福堡加蛋」特價53元、單點「勁辣雞腿堡」特價65元、買超值全餐免費贈送「吉事漢堡」；新品珍珠奶茶冰炫風搖搖薯條售完為止要把握。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲清明優惠桶餐代碼「40586」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」419元。（圖／肯德基提供）
▲應援神券爽吃「5塊炸雞＋4顆蛋撻」326元。（圖／肯德基提供）
📌奧運肯德基「5塊炸雞＋4顆蛋撻」326元！神券快收
喜歡看奧運配炸雞、蛋撻的民眾也別擔心！《NOWnews今日新聞》幫大家挖出肯德基「5塊炸雞＋4顆蛋撻」326元神券，下殺61折、現省207元！即日起至11月30日，至肯德基門市以悠遊卡功能付款，或肯德基線上點餐以悠遊付付款，並告知門市或線上輸入優惠代碼「24726」，可享外帶／內用「5塊雞(桶)＋4顆原味蛋撻」只要326元（原價533元），划算吃飽有力氣為中華隊加油。


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