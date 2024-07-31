奧運麥當勞買一送一！歡樂送優惠集氣「挺小戴」抽戴資穎簽名球衣

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麥當勞號召大家一起「挺小戴」為戴資穎加油，即日起至8月20日歡樂送優惠開吃「球后餐」，精選戴資穎最愛的「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」優惠價219元（原價254元），現省35元；消費滿399元免費再送「小麥麥家家酒」。
並於麥當勞IG官方粉專推出挺小戴「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」。記得鎖定今晚20:50羽球女子單打小組賽-E組，戴資穎對上泰國好手依瑟儂，贏了就能晉級8強！
📌本週最新「麥當勞買一送一」優惠券
麥當勞本週APP全球版優惠券，今7月31日最後一天，單點「薯餅買一送一」、「小薯＋小玉米濃湯」特價50元，即日起至8月4日，單點「豬肉滿福堡加蛋」特價53元、單點「勁辣雞腿堡」特價65元、買超值全餐免費贈送「吉事漢堡」；新品珍珠奶茶冰炫風、搖搖薯條售完為止要把握。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌奧運肯德基「5塊炸雞＋4顆蛋撻」326元！神券快收
喜歡看奧運配炸雞、蛋撻的民眾也別擔心！《NOWnews今日新聞》幫大家挖出肯德基「5塊炸雞＋4顆蛋撻」326元神券，下殺61折、現省207元！即日起至11月30日，至肯德基門市以悠遊卡功能付款，或肯德基線上點餐以悠遊付付款，並告知門市或線上輸入優惠代碼「24726」，可享外帶／內用「5塊雞(桶)＋4顆原味蛋撻」只要326元（原價533元），划算吃飽有力氣為中華隊加油。