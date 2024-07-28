奧運麥當勞歡樂送優惠挺戴資穎！必勝客、漢堡王6大速食買一送一

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麥當勞新品珍珠奶茶冰炫風、搖搖薯條開搶，APP全球版本週優惠券快收，即日起至7月28日，早餐「單點火腿蛋堡送薯餅」、「買超值全餐送小薯」；7月28日最後一天「買超值全餐送4塊麥克雞塊」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
即日起至8月20日，麥當勞歡樂送優惠開吃「球后餐」，精選戴資穎最愛的「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」優惠價219元（原價254元），現省35元；消費滿399元免費再送「小麥麥家家酒」。號召大家一起「挺小戴」，還於IG官方粉專推出「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，於麥當勞官方IG進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」！
📌必勝客「買一送一」下殺49元起應援奧運奪金！大披薩週末半價
在家看奧運挺台灣隊爽吃應援優惠，「必勝五環奪金饗宴」開嗑香菜一整圈，掌握「買一送一」優惠券還有4款餐點都半價，下殺49元起爽吃酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香軟法、巧克力冰藏起司塔，雙倍份量價格不變；日韓披薩應援套餐599元、Hot拼盤經典餐999元等。另外還有「起司咔滋餅＋可樂」特價69元、點購紙包飯麵直接送單片起司咔滋餅優惠。
另外週末還有21款大披薩直接半價優惠，2大全新口味熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福也划算開吃；促銷口味包括：夏威夷、和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、法式卡菲海陸、松露海鮮珍珠起司、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉。暑假還首度加碼升級芝心餅皮限時半價優惠、加點酥炸嫩雞球超值價69元。
📌漢堡王13款「買一送一」、套餐才99元！現省2626元
看比賽別忘記搭配漢堡王「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，看奧運不怕餓肚子。
📌拿坡里5塊炸雞、大披薩都199元！戰斧綜合炸雞桶「買一送一」
拿坡里暑假瘋狂放送重磅優惠！看奧運也能爽吃炸雞、披薩都有好康，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至7月31日「盛夏折扣季」，內用、外帶超狂「5塊炸雞199元」，口味任選「大披薩也特價199元」，披薩現省170元、換算炸雞一塊只要40元，全台133家門市都吃得到。而且秀出身份證，姓名對中「拿、坡、里」任一字，加碼喝「1.25L大可樂等飲料」只要1元。
拿坡里炸雞專賣店即日起至8月4日，爽吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一桶送一桶」只要399元（原價808元），一桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元、而且炸雞一塊40元入手，要推薦脆皮戰斧雞腿可是選用連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞還有辣味和原味可選。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」半價109元吃兩份（原價218元）。
而且三商i美食卡會員更有獨家限定優惠，會員憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用5點領取優惠券，買一桶送一桶的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」直接「現折10元」，等同下殺4.8折只花389元就帶走。即日起至8月11日開放領券，兌換期限至2024年8月14日。
📌肯德基7塊炸雞299元！6顆原味蛋撻禮盒199元
挺奧運賽事！肯德基本週末7月28日最後一天加碼限時優惠大放送，輸入優惠代碼「40337」爽吃7塊咔啦脆雞桶餐299元，搭配6顆原味蛋撻禮盒199元，應援賽事超嗨好康吃起來；再推薦肯德基25分鐘專業外送到家現在消費399元免運費，外送在家吃雞必須掌握優惠代碼「50390」，「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上 校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」剛剛好399元免運費。
《NOWnews今日新聞》再分享「7炸雞＋10蛋撻」549元隱藏優惠，輸入優惠代碼「14143」，爽吃「7塊雞(桶)＋1盒原味蛋撻(6入)＋4顆原味蛋撻」特價549元，上官網實測超划優惠真的點得到，全套餐最高價值953元，相當於可以現省404元，下殺57折近半價有夠省荷包。
📌達美樂「2小披薩＋大可樂」399元！下殺42折
達美樂本週限時優惠下殺42折，7月28日今最後一天，外送、外帶開吃「2小披薩＋大可樂」399元，共有15種以上口味可任選，加送1.25L大可樂1瓶；想升級雙層起司夾心還「限時8折」只要加價64元就能爽吃。