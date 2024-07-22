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麥當勞大薯買一送一歡樂送優惠！冰淇淋半價　珍奶冰炫風7/24開賣

▲7月22日大暑麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠！本週最新優惠券開吃「蛋捲冰淇淋買一送一、免費送薯餅」；7月24日開賣「珍珠奶茶冰炫風」。義美「草莓霜淇淋聖代買一送一」最後一天一次整理。（圖／台灣麥當勞提供）
▲7月22日大暑麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠！本週最新優惠券開吃「蛋捲冰淇淋買一送一、免費送薯餅」；7月24日開賣「珍珠奶茶冰炫風」。義美「草莓霜淇淋聖代買一送一」最後一天一次整理。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

7月22日大暑等到麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠！本週APP全球版最新5款優惠券開吃「蛋捲冰淇淋買一送一」、「免費送薯餅」等好康；麥當勞正式宣布7月24日開賣「珍珠奶茶冰炫風」，以「台茶18號」紅玉紅茶搭配奶香冰淇淋、茶香珍珠及卡滋脆片好誘人。義美食品也有「草莓霜淇淋聖代買一送一」最後一天，夏天消暑優惠一次整理。

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📌麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠！蛋捲冰淇淋也「買一送一」
大暑節氣就要吃麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠，7月22日至7月23日連續2天10:00至17:00，於麥當勞歡樂送單點大薯享「買一送一」優惠！提醒大家，不適用搖搖薯條，UberEats、foodpanda及部分餐廳不適用。

麥當勞APP全球版本週最新6大優惠券也開吃，即日起至7月24日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」有夠消暑；即日起至7月28日，早餐「單點火腿蛋堡送薯餅」，「買超值全餐送小薯」；7月26日至7月28日「買超值全餐送4塊麥克雞塊」。本週7月26日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲2月17日今年唯一補班日，開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大暑節氣爽吃麥當勞「大薯買一送一」歡樂送優惠！蛋捲冰淇淋也「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞7/24開吃「珍珠奶茶冰炫風」
麥當勞玩真的！冰炫風開吃「珍珠奶茶口味」，台灣之光「珍珠奶茶」手搖飲料變成冰炫風了，茶飲文化搭配Q彈珍珠成為席捲全球的台灣專屬美食外交，帶來全球破千億商機，現在冰炫風也獨家開吃「珍珠奶茶冰炫風」。選用精品台茶十八號揉合阿薩姆紅茶，搭配濃郁奶香冰淇淋與香酥卡滋脆片、最後再淋上Q彈茶香珍珠，豐富多層次的華麗風味與口感，7月24日起至9月3日（或售完為止）限量開搶。

▲「珍珠奶茶冰炫風」單點69元，7月24日起至9月3日限量供應（或售完為止）。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「珍珠奶茶冰炫風」單點69元，7月24日起至9月3日限量供應（或售完為止）。（圖／台灣麥當勞提供）
📌大暑吃冰！義美草莓霜淇淋聖代「買一送一」
義美食品7月23日「大暑吃冰買一送一」消暑優惠活動今最後一天！招牌牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、還撒上草莓粉，聞得到草莓與奶香又有酥脆口感，原價65元現在爽吃半價，相當於一杯只要33元就能入手，半價優惠有感抗高溫。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。

▲5月母親節清涼優惠幫消暑，義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一至5月12日連吃4天；全家便利商店杜老爺高級甜筒「加10元多一件」；酷聖石冰淇淋「買一送一」口味任選，划算吃冰好康一次看。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
▲大暑開吃義美「草莓霜淇淋聖代」買一送一，今最後一天消暑快搶。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）

大暑吃麥當勞大薯優惠！摩斯紅茶買一送一 、地瓜薯條+大可樂69元

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