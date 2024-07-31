激增51%！越南迎來近1千萬人次的觀光人潮 韓國為最大宗旅客來源
近年來越南積極發展觀光業，截至今年七月，越南迎來近1千萬人次的觀光人潮，與去年同期相比激增51%，甚至比疫情前同期數據高上1.9%，足見越南觀光業的復甦，其中以韓國遊客為最大宗來源國，另外今年來自歐洲的旅客也增加了47.3％。
國際中心賴正琳／綜合報導
而台灣是越南富國島第2大國際客源，緊追第1大國際客源國韓國，富國市市長黃光興（Huynh Quang Hung）觀察，過去4個月富國島的國際旅客數量與去年同期相較大幅成長，漲幅超過200%。
根據《星報》，統計總局週一表示，今年前七個月，越南接待國際遊客近 1,000 萬人次，其中來自歐洲的遊客大幅增加。國際遊客人數數據顯示，與去年同期相比增長了 51%，比 2019 年 Covid-19 大流行襲擊東南亞國家之前的 2019 年增長了 1.9%，旅遊業的歐洲遊客人數增加了47.3%。
其他市場也出現了高成長，例如亞洲成長了57.1%，主要是由於中國遊客的增加，澳洲成長了27.3%，美洲成長了9.7%。在此期間，韓國和中國仍然是越南最大的旅遊客源市場。越南旅遊局表示，積極的數字，特別是旅遊淡季期間歐洲遊客的激增，歸功於越南有利的簽證政策以及企業和地方的旅遊促銷活動。