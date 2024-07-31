別認錯！巴黎奧運吉祥物弗里吉「真身」曝光 不是艾菲爾鐵塔
2024巴黎奧運如火如荼進行中，巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryge）的周邊商品也隨著大熱賣。不過不少人看到弗里吉的紅色三角外型都會十分困惑，第一個想法大多是「這個是艾菲爾鐵塔嗎？」不過外媒近來揭露，原來弗里吉是一種毛氈帽子，且設計理念充滿「法國意義」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《美聯社》報導，弗里吉紅色三角外型，讓不少外國觀光客相當困惑，有人覺得可能是艾菲爾鐵塔或具有標誌性的紀念碑，還有人認為弗里吉是舌頭、派大星，甚至便便表情符號。但實際上，弗里吉的設計靈感源自於古老的「弗里吉亞帽」（bonnet phrygien），這是一種材質柔軟的毛氈帽子，起源自羅馬時代，為被解放的奴隸的穿著，在1789年法國大革命時，弗里吉被改革派當作自由解放價值的精神象徵。
距離弗里吉亞帽出現在巴黎街頭，已經兩百多年前，但當時的革命精神深深影響了法國人，因此弗里吉採取了類似的發音「Phryge」，將其與弗里吉亞帽所象徵的理念聯繫再一起。
巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，「這是自由的象徵，也傳達出一個非常強烈的訊息，與我們希望在比賽中實現的革命精神有關。」
隨著巴黎奧運展開，在巴黎街頭也隨處可見弗里吉，不僅在比賽場館中能看見運動迷排隊與其合影，在法國著名景點外也能看見弗里吉的身影。此外，弗里吉也推出了馬克杯、帽子、T恤、鑰匙圈等奧運周邊商品，香榭麗舍大道上的官方紀念品旗艦店「MEGASTORE PARIS 2024」29日才開門15分鐘，已經大排長龍，人們搶購周邊。
遊客卡希爾（Kevin Cahill）坦言他不知道弗里吉所象徵的意義，但仍興奮的採購相關商品，表示「因為我很高興來到這裡」；另一名遊客萊昂納迪（Pierre Leonardi）也興奮的帶著弗里吉的帽子，「我想戴上這頂帽子，以紀念法國。」