特企／ Balmain與Valentino春夏眼鏡限時快閃　限時登陸台灣

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創意總監 Olivier Rousteing 以包容、自信和叛逆精神為題打造全新力作
Balmain作為法國代表性時尚品牌，以其變革、叛逆、自信、包容而聞名。2024年春季，Balmain 眼鏡系列從品牌豐富的過往汲取靈感，並巧妙地將現代獨特符碼、圖騰和標誌融入其中。自 1945 年首次亮相以來，創始人 Pierre Balmain 不斷挹注戲劇性的幾何形狀、曲線和雕塑精神，融入他精確設計中，其大膽的願景被譽為「新法式風格」，將時尚推向了一個全新的方向。而今眼鏡線產品設計師和工匠與現任品牌創意總監 Olivier Rousteing 無間的合作，讓每一款眼鏡Balmain所定義的「新法式風格」，這種永恆的精神和大膽的造型在本季表現得鉅細彌遺！
ESPION 系列
有面具般外型的 Espion 最初是為品牌VIP 所設計，希望VIP們在躲避狗仔隊時不被發現！超大的環繞式鏡框巧妙地將品牌的奢華與運動精髓融為一體，打造既具有顛覆性又令人難忘的獨特輪廓。為忠於為VIP所設計的理念，不但採用特別的豪華包裝，且三種不同色調款式更全球限量僅300支。
OLIVIER 系列
與品牌精神「新法式風格」相呼應，堅固的鏡腿與鏡框前部形成斜角，完美的圓形鏡片與金字塔形鼻樑連接在一起。正面和鏡腳均飾有方形鉚釘，以及創始人 Pierre Balmain縮寫浮雕。Olivier Rousteing 特別推出埃及圖騰的靈感系列，搭配棕色醋酸纖維皮革和棕色鏡片，全球特別限量版僅500支。
SOLDIER系列
大膽的超大方形領航員造型輪廓，將法國軍裝剪裁的線條融入其中，蘊含現代Balmain Army 獨特的包容性精神。獨特的奢華手繪琺瑯圖騰，搭配引人注目的幾何圖騰使造型感更加脫穎而出。
CHEVALIER 系列
Chevalier為法語騎士之意，呼應Balmain始終忠於傳統的精神。乍看設計精簡，但正如Balmain一貫的設計手法，仔細觀察就能體會內藏許多奢華細節。日本鈦金屬製成的裝飾點綴橢圓形醋酸纖維鏡框，包括上半框和和側蓋圖騰，都重現了標誌性的迷宮圖案，提供了最無畏的騎士所需的閃亮盔甲。
PIERRE系列
以Balmain 先生命名的PIERRE系列，是 Balmain 最暢銷的眼鏡設計之一，以優雅風格和結構設計為啟發，巧妙地將鈦金屬和醋酸纖維融合在一起，創造出引人注目的鏡腿，並與鏡片融合在一起。鏡框巧妙地平衡了巴黎時尚靈感和建築風格，完美體現了Balmain 先生的獨特才華。
義大利奢華時尚品牌Maison Valentino 展現朋克精神和70年代流行文化
攜手瑞士奢華眼鏡專家 Akoni Group 實現無與倫比的工藝級作品
2024春夏眼鏡系列將經典、現代和流行融為一體，頌揚了 Maison Valentino 的永恆設計語言，本季融合了品牌的標誌性設計朋克元素包括羅馬飾釘和流行風格的 1970 年代 Valentino VLogo 標誌的碰撞。 並以傳統色彩和季節性色調呈現深受喜愛的設計款式，更象徵著品牌重新詮釋其經典設計的使命。 Valentino Eyewear 更與瑞士奢華眼鏡專家 Akoni Group 密切合作，在日本採購最優質的醋酸纖維和鈦金屬並手工製作，實現無與倫比的工藝、舒適性和品質。
Maison Valentino品牌大使Jolin蔡依林更是演繹出品牌一貫的奢華與典雅，其愛戴的系列的多款色調更將於今次完整展出。而今年甫上任的新任創意總監Alessandro Michele(簡稱：AM)，以「極繁主義」為世人讚譽，在Gucci時期創造出許多爆款，僅用8年便徹底翻轉品牌形象、注入新生！也因此這位新總監到任充滿文化與傳統的Maison Valentino，各界更是充滿著期待，當然AM本人更是沈浸於生涯的下一個代表作Maison Valentino 的品牌檔案庫和符碼裡，準備在今年9月巴黎時裝週大展身手，他說：「我首先想到了品牌歷史及其背後的文化與傳統。在兩位創始人 Valentino Garavani 和 Giancarlo Giammetti 指揮之下，多年以來不斷推出新作品，充滿讓人嘆服的獨特個性與美感。 這些參考文獻始終代表我靈感的重要來源，我會通過自身的努力和創意，延續品牌的影響力。」未來在Maison Valentino眼鏡設計中更能窺見AM打造具有文化底蘊的「極繁主義」！
V-LSTORY 系列
靈感源自於每個偉大愛情故事的激情和浪漫！採用經典而現代的飛行員造型，並將最優質的日本醋酸纖維和鈦金屬融為一體，象徵兩個靈魂在永恆的愛中結合。優雅的鈦金屬雙橋、鏡腿和Valentino 飾釘風格的鏡腿尖，鼻橋和鏡腿上飾有標誌性的 3D Valentino 飾釘圖案，為任何場合帶來無盡奢華和無與倫比的精緻氣息。
V-SOUL II 系列
充滿享樂主義和樂觀主義，對70年代的Valentino VLogo 流行致敬，更象徵重新詮釋其經典設計的使命，V-SOUL II 具有俏皮而浪漫的超大橢圓形蝴蝶形狀，採用厚實日本醋酸纖維製成，具有微妙的透光層，實用而優雅的鈦金屬裝飾正面和鏡腿，讓人想起蝴蝶破繭而出。
V-STUD II 系列
體現Valentino「少即是多」的設計理念，V-STUD II 採用最優質的日本鈦金屬製成，在經典飛行員造型的基礎上進行了微妙而精緻的改造，並於鼻橋、尾端、鏡腿和鏡腿末端飾有標誌性3D Valentino 飾釘，融合朋克與奢華風格，細節更呈現出日本製造無與倫比品質。