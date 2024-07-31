新加坡大吸金時代！FDI緊追美國和中國　童振源：香港失去優勢

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我國駐新加坡代表童振源表示，2020年疫情發生後，新加坡吸引外資大爆發，從2020年的749億美元，大幅攀升到2021年的1,267億美元、2022年的1,411億美元、2023年的1,597億美元。相對的，香港吸引外資金額在2020年為1,347億美元，2021年微幅增加到1,402億美元，2022年明顯下降到1,097億美元，2023年微幅增加到1,127億美元，但顯著落後新加坡470億美元。
童振源指出，從歷史趨勢來看，中國加入世界貿易組織的2001年，中國吸引外商直接投資金額為469億美元、香港為291億美元、新加坡為173億美元。從2001年一直到新冠肺炎疫情發生的第一年2020年，這二十年期間，中國、香港與新加坡吸引的外資都持續快速增長，而且中國與香港大致都持續大幅領先新加坡。但疫情爆發後，國際投資情勢發生明顯轉向、十分有利於新加坡。
童振源說明，2001至2005年，中國吸引外資金額每年平均為572億美元、香港為228億美元、新加坡為158億美元。2006至2010年，中國吸引外資金額每年平均為947億美元、香港為569億美元、新加坡為336億美元。2011-2015年，中國吸引外資金額每年平均為1,266億美元、香港為1,057億美元、新加坡為579億美元，大約是中國與香港的一半金額。
童振源進一步表示，2016-2020年，中國吸引外資金額每年平均為1,398億美元、香港為1,082億美元、新加坡為797億美元，新加坡已經逐漸接近香港，但仍大約只有中國的一半金額。2021-2023年，中國吸引外資金額每年平均為1,778億美元、香港為1,208億美元、新加坡為1,425億美元，新加坡已經明顯領先香港，而且快速逼近中國。
童振源認為若以成長率而言，新加坡吸引外資的速度追趕中國與香港，乃至超越香港的趨勢更加明顯。2006-2010年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額的成長率為65.4%、香港為150.2%、新加坡為112.3%。2011-2015年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額的成長率為33.7%、香港為85.7%、新加坡為72.5%。
2016至2020年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額的成長率為10.4%、香港為2.3%、新加坡為37.5%，新加坡明顯加速追趕中國與香港。2021-2023年比上個五年，中國吸引外資每年平均金額的成長率為27.2%、香港為11.7%、新加坡為78.8%，新加坡更加速追趕，乃至新加坡吸引外資已經超越香港、逼近中國。
童振源說，「不僅直接投資是如此，新加坡吸引的資產管理規模也在去年第一次超越香港，成為亞洲最大金融中心。」根據新加坡與香港最新公佈的2023年數據，新加坡的資產管理規模（Asset under Management）達到40,940億美元，第一次超過香港的39,930億美元。從2017年至2023年的複合年均成長率（CAGR），新加坡為9.0%，香港則不到新加坡的一半，只有4.3%，顯示過去七年亞洲資金大量移向新加坡。