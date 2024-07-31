太多人借廁所完「拍屁股走人」！日超商業者揭亂象 不收費理由曝
在日本，便利商店無所不在，且提供的服務五花八門，還能在裡頭用餐、上廁所，宛如街頭巷尾中的小型休息站。不過隨著使用的人越來越多，環境整潔也成為店家頭痛不已的問題，不僅經常被弄得一塌糊塗，還有越來越多人只借廁所不買東西，讓一些業者開始思考是否應該收費。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據日媒《キャリコネニュース》報導，一名埼玉縣的便利商店業者指出，由於做為服務的一部份，廁所是免費向公眾開放的，但是會產生水費、電費、消耗品以及人事成本的費用。
因此該名業者多年來一直向總部提出建議，要求讓廁所開放收費，但是總公司認為免費出借廁所，可以順便招攬客人。
儘管的確有不少客人在使用完廁所之後，會在店內消費，但是也有很多人上完廁所後不買任何東西就立刻離開，且很多客人習慣不好，常把廁所搞得很髒亂。該名業者表示，「你要親自打掃，才會明白這個情況。」
另一名在東京的便利商店業者也同意這個看法，並稱自己已經被廁所問題困擾了10年以上，「有的人上廁所會亂丟垃圾、尿布，甚至把狗大便也扔在廁所裡。」因此這名便利商店業者將兩間廁所中的一間留給員工使用，另一間給顧客使用的廁所則貼上公告，表示現在包含人事、物價等各種成本飛漲，希望使用完廁所的人，就算只是一顆糖果也好，多少買點東西幫幫店家。