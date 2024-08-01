巴黎奧運美女來了！盤點5大正妹「跨欄精靈」激似太妍、韓韶禧

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南韓21歲射箭選手林是見在今年巴黎奧運賽事中，以694分（滿分720分）一舉打破世界紀錄，不只實力驚人，亮眼的外貌也跟著受到矚目。
林是見是南韓射箭代表隊年紀最小的選手，但在2022杭州亞洲運動會女子個人反曲弓、女子團體反曲弓、混合團體反曲弓、2023世界射箭錦標賽混合團體反曲弓都得金牌，擁有174公分的高䠷身材，白皙皮膚和明亮大眼，笑起來甜美動人，吸引不少粉絲關注，甚至還有「小全智賢」的封號。
2.跆拳道甜心Avishag Semberg 曾是女軍身材直逼名模
來自以色列，22歲的阿維沙·森貝格（Avishag Semberg）是女子跆拳道選手，在上一屆東京奧運中拿下女子跆拳道49公斤級銅牌，170公分的身高和深邃的五官，不說還以為是模特兒。
Avishag Semberg2020年時曾經入伍，成為以色列國防軍的軍人，當時於拉姆拉沙拉比武術俱樂部接受跆拳道正規訓練，不只是外型亮眼，她的戰績更是驚人，2020年在歐洲跆拳道錦標賽中拿下49公斤級金牌，2016年世界青少年錦標賽，女子46公斤級銅牌，同時她也是以色列最年輕的奪牌運動員。
3.擊劍女神江旻憓 拿下奧運金牌還是美國史丹佛高材生
香港擊劍女神江旻憓這次在巴黎奧運中拿下金牌，擊敗地主選手馬洛（Mallo Breton Auriane），這不但是香港隊本屆巴黎奧運的第一面金牌，同時江旻憓也是繼滑浪風帆好手李麗珊、男子鈍劍好手張家朗之後，第3位奪下奧運金牌的香港運動員。
身高達178公分的江旻憓，還是畢業於美國史丹佛大學的高材生，大學畢業後考上中國人民大學法律碩士，2021年又攻讀香港中文大學法律博士，笑起來的模樣神似名模林志玲，因此被許多港媒封為「小林志玲」。
4.吳艷妮全妝上場 敢言風格又美又颯
27歲的吳艷妮首度代表中國征戰巴黎奧運，不同於大多數的運動員，每次比賽都是完整的妝髮造型，外形神似韓星太妍、韓韶禧，個人風格相當鮮明，曾有人問她為什麼要化全妝上場，她霸氣答，「這麼好看，為什麼不呢？」
吳艷妮近期才在中國全國田徑冠軍賽，以12秒74奪冠，打破該項目全亞洲最佳紀錄，不過她曾在2023年杭州亞運會田徑女子100公尺欄決賽中，和印度的選手亞拉吉被判定搶跑犯規。兩人申訴後，裁判決定重新比賽，比賽恢復後，吳艷妮第二個衝過終點，但裁判最終判定她在第一次起跑時搶跑，成績也被判無效。她也正面回應此事，「我真的搶跑又怎麼了嘛，人生畢竟是有失敗的過程，跨過這個過程就好了。」敢言的風格被網友說是又美又颯。
5.台灣「證件妹」吳佳穎3度出戰！台灣觀眾8月2日記得替她加油
「證件妹」吳佳穎今年31歲，這是她第3次代表台灣出戰奧運，甜美外型在賽場上受到關注，而她在上一屆的東京奧運女子25公尺手槍項目中獲得第5名，今年她將出賽25公尺火藥手槍的項目，賽事將於8月2日、3日舉行。
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