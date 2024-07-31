參加泰勒絲舞蹈班遭刺！英3女童身亡　反穆斯林抗議者與警爆衝突

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報導指出，消息傳出後兇嫌與伊斯蘭教有關的臆測瞬間掀起大批群眾怒火，有數百名被認為受到長期反伊斯蘭的極右派團體「保衛英國同盟」（English Defence League，EDL）煽動的民眾，聚集在當地一座清真寺外投擲磚塊、焚燒汽車，警方在現場也受到暴力襲擊，有數輛警車遭到縱火破壞，還有民眾朝員警丟磚塊、瓶子和大垃圾桶。
對於這起攻擊事件所引發的衝突，警方也強調與恐怖主義無關，也說明嫌犯是在英國威爾斯地區出生、住在附近的村莊，警局副局長高斯（Alex Goss）也重申，外界對於被警方拘捕的17歲少年資料有諸多揣測，「有些人根據這些揣測而將暴力與混亂帶到街上，我們已經說明過遭到逮捕的人出生於英國，這個時間任何的揣測都無濟於事。」
利物浦地區清真寺社群（Liverpool Region Mosque Network）則表示，有少部分人士試圖利用該起暴力事件散播仇恨，「我們看見南港清真寺外出現讓人焦慮的場面，現場聚集了不少憤怒的抗議群眾，在我們的社區引發恐懼與不安。」
英國首相施凱爾（Keir Starmer）與國王查爾斯三世（King Charles III）對這起攻擊案也發表慰問，英王與王室成員對這起事件表示震驚，並表示向不幸喪命者的家屬與親人傳達最誠摯的慰問、祈禱；英相施凱爾則到了南港現場獻花，同時也提到在受害者社區守靈哀悼時，卻有部分人士進行暴力行徑，這完全是在侮辱整個陷入悲傷的社區，應受法律制裁。
美國歌手泰勒絲本人則在Instagram發文表示自己也處於震驚狀態，「他們只是參加舞蹈班的孩童，完全不知道該如何向這些小孩的家人表達我的慰問。」