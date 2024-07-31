川普遇襲、賀錦麗崛起！美選新聞討論飆升56％ 福斯新聞成大贏家
美國總統大選進入7月後風雲變色，川拜二度對決曾讓許多人對美選興趣缺缺，然而隨著川拜辯論、川普（Donald Trump）賓州遭遇槍擊、拜登（Joe Biden）宣布退選，賀錦麗（Kamala Harris）聲勢鵲起，美選討論度瞬間重回顛峰，美國右派媒體福斯新聞（Fox News）成為最大贏家，7月份收視率創下2020年11月以來的新高。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，在經過一系列罕見的戲劇性發展後，美國總統大選的討論度大幅上升。根據網路廣告公司Taboola資料，近45天美國大選在各新聞網站上的點閱率相較於前一個45天，大幅成長了56％，且賀錦麗的討論度在7月更是超越了川普。
另外，收視率調查公司尼爾森（Nielsen Corporation）表示，福斯新聞的收視率在7月份創下2020年11月以來新高，擊敗所有其他新聞媒體，平均觀眾人數比今年1～6月成長了66％，川普槍擊案與之後他獲得共和黨提名的相關報導都替福斯新聞吸引了眾多觀眾，川普在共和黨大會上的演說獲得超過1000萬人收看，創下福斯新聞轉播任何政黨大會的新紀錄。值得注意的是，在播放拜登退選的新聞中，福斯新聞也是收視率最高的媒體。
相較於福斯新聞收視火爆，被視為是自由派媒體的MSNBC就顯得黯淡，不但沒有吃到美選紅利，7月收視率反而還比今年1～6月下滑了3％。不過，賀錦麗成為MSNBC的救星，尼爾森表示，拜登宣布退選後，MSNBC黃金時段新聞的收視人數就立即從前一週的100萬激增至170萬。