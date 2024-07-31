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奧運羽球／麟洋配8強籤表出爐！抽中「上上籤」　將對決泰國組合

▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。而在晚間抽籤後，他們8強的對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh /Kedren Kittinupong。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。而在晚間抽籤後，他們8強的對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh /Kedren Kittinupong。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，順利晉級8強。而在晚間抽籤後，他們在淘汰賽的首場對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這對於台灣來說絕對是一支「上上籤」。

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麟洋配天助自助　抽中上上籤

在小組賽之後，官方很快進行了抽籤，各組的分組第一，會和別組的分組第二抽在一起，李洋／王齊麟憑藉著在最後一場以2：1擊敗中國劉雨辰／歐烜屹最終下分組第一，也為自己取得一個較好的好籤位。

麟洋配在這次衛冕金牌之旅的首個淘汰賽，將面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，是少數目前世排比李洋／王齊麟更低的組合，也被認為是目前8強實力最差的一對。而且過去2組人馬交手過5次，李洋／王齊麟取得全勝，若台灣組合能保持該有的水準，應該就能順利過關。

若晉級之後，李洋／王齊麟四強對手交會是 Astrup／Rasmussen和姜珉赫／徐承宰之間的勝者，前者麟洋在小組才剛剛贏過，而且生涯以6勝3敗佔優；至於對上韓國姜珉赫／徐承宰，過去交手5次則是1勝4敗的戰績。

具體抽籤結果如下：

🏸上半區：

梁偉鏗／王昶（世界第1） VS Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto（世界第7）

Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty（世界第5） VS 謝定峰／蘇偉譯（世界第3）

🏸下半區：

Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen（世界第2） VS 姜珉赫／徐承宰（世界第4）

Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong（世界第23） VS 李洋/王齊麟（世界第12）

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