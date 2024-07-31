奧運羽球／麟洋配8強籤表出爐！抽中「上上籤」　將對決泰國組合

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在小組賽之後，官方很快進行了抽籤，各組的分組第一，會和別組的分組第二抽在一起，李洋／王齊麟憑藉著在最後一場以2：1擊敗中國劉雨辰／歐烜屹最終下分組第一，也為自己取得一個較好的好籤位。
麟洋配在這次衛冕金牌之旅的首個淘汰賽，將面對泰國選手Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，這個對手世界排名23，是少數目前世排比李洋／王齊麟更低的組合，也被認為是目前8強實力最差的一對。而且過去2組人馬交手過5次，李洋／王齊麟取得全勝，若台灣組合能保持該有的水準，應該就能順利過關。
若晉級之後，李洋／王齊麟四強對手交會是 Astrup／Rasmussen和姜珉赫／徐承宰之間的勝者，前者麟洋在小組才剛剛贏過，而且生涯以6勝3敗佔優；至於對上韓國姜珉赫／徐承宰，過去交手5次則是1勝4敗的戰績。
具體抽籤結果如下：
🏸上半區：
梁偉鏗／王昶（世界第1） VS Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto（世界第7）
Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty（世界第5） VS 謝定峰／蘇偉譯（世界第3）
🏸下半區：
Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen（世界第2） VS 姜珉赫／徐承宰（世界第4）
Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong（世界第23） VS 李洋/王齊麟（世界第12）
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