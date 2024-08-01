近2000人被遣返回國！涉入柬埔寨詐騙產業 印尼揭露幕後大佬
近年來柬埔寨和緬甸淪為詐騙集團的據點，印尼移工保護局稱，數千名印尼人涉嫌在柬埔寨參與網路賭博和詐騙活動，其中近2,000人已被遣送回國。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據新傳媒英文新聞網《CNA》，印尼移工保護局負責人本尼·拉姆達尼（Benny Rhamdani）在29日表示，根據移民局提供的數字，約有8萬9440名印尼人在柬埔寨工作。拉姆達尼也與印尼總統佐科和國家警察總長進行了說明會，揭露了被警方稱為「T」的網路賭博大亨的名字。不過，他拒絕透露說明會是在何時舉行的，面對記者詢問時也拒絕回應「T」的身份。
針對「T」是否為印尼公民，或是否常駐印尼，也不得而知。上週，他曾透露許多印尼人透過「T」在國外找到了工作。他指出，總統和警察局長在得知「T」的幕後活動都大吃一驚。
姆達尼並未提供這些網路賭博活動的具體地點，但他補充說，還有其他印尼工人同樣參與了泰國和越南的線上賭博和詐騙集團。
他說，他所在的機構致力於防止人口販賣，並希望防止印尼工人被安排到網路賭博產業。他還聲稱，這些受害者都是印尼的年輕人。警方計劃就「T」和柬埔寨的網路賭博活動，並對拉姆達尼進行問話，但目前尚不清楚警方是否正努力尋找這名被指控的頭目。目前有公民從柬埔寨被遣返回國的其他國家包括中國、馬來西亞和印度。其中一些從事網路賭博或詐騙活動的嫌犯本身就是受害者，他們被綁架、虐打和脅迫實施詐騙。