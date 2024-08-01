賀錦麗最新民調驚人變化！ 「7大搖擺州」竟逆轉領先川普4州

川普控賀錦麗突然變非裔！自認跟林肯一樣「超適合黑人選民」

▲共和黨總統候選人川普出席「全國黑人記者協會」年會，公開質疑賀錦麗的血統認同，究竟是印度裔還是非裔。（圖／美聯社／達志影像）
▲共和黨總統候選人川普出席「全國黑人記者協會」年會，公開質疑賀錦麗的血統認同，究竟是印度裔還是非裔。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）雖然還有待民主黨全代會正式提名，但現階段已是代表該黨出戰11月大選、對決共和黨總統候選人川普（ Donald Trump）的最熱門人選，民調也持續翻轉，由一開始的不被看好，逐漸轉為勢均力敵甚至佔據上風，讓共和黨不得不嚴肅看待這位對手。川普7月31日出席「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists, NABJ）年會時，就從種族角度切入，質疑賀錦麗到底是非裔還是印度裔，並且自比為解放黑奴的前總統林肯（Abraham Lincoln）。

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根據《路透社》報導，川普在該年會上，指控賀錦麗一直是印度血統，也對此大肆宣傳，後來才突然轉換立場，聲稱：「我不知道她是黑人，直到幾年前才突然變成黑人，現在她想以黑人自居」、「我是兩者都尊重，但她顯然不是。」

公開資訊顯示，賀錦麗兼具印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是來自牙買加的非裔移民，2人於加州大學柏克萊分校進修期間邂逅，之後共組家庭。

在被《美國廣播公司》（ABC）記者、同時也是該年會女主持人之一的斯科特（Rachel Scott），列出一系列他曾發表的種族主義言論，並詢問為什麼非裔選民應該支持他時，川普則回應稱這個問題「可怕、充滿敵意、恥辱」，反譏ABC是「虛假的」電視新聞網，還自稱是「自林肯以來，最適合非裔的總統」，接著又指控跨越美國南部邊境的移民，將奪走非裔的就業機會。

爭取非裔選民、弄巧成拙？

分析認為，川普出席「全國黑人記者協會」，是爭取非裔選民的計畫一環，並將在亞特蘭大等有眾多非裔人口的城市，舉辦造勢活動。

傳統上，非裔選民是民主黨最忠誠的支持者團體，儘管先前的民調顯示，非裔對拜登總統的支持正在減弱，也鼓舞了川普陣營，但隨著賀錦麗浮上檯面，有色人種和年輕選民對民主黨的支持似乎正在回溫。

共和黨策略師惠特艾爾斯（Whit Ayres）認為，川普質疑賀錦麗的種族背景並非明智之舉，「他可以在很多政策問題上追究她的責任，而不是她的身份和認同。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也在稍後的記者會上，回應川普的言論，表示對方的話令人厭惡，是一種侮辱。

賀錦麗不是「突然、半途」才轉換身分認同

《CNN》事實查核指出，賀錦麗根本不是「突然」開始認定自己是非裔，她畢業於霍華德大學（Howard University），這是一所歷史悠久的非裔大學，並於加州大學舊金山法學院（University of California College of the Law, San Francisco；舊稱為University of California, Hastings College of the Law）就讀時，被選為黑人法學生協會主席。

早在踏入政壇前，賀錦麗就一直承認並接受對她血統的討論，也從未對自己的多元文化背景感到不舒服，在過往的多次自我介紹中都曾提到自己的非裔和印度血統，對2者都展現正面的尊重與自豪。

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