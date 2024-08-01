川普控賀錦麗突然變非裔！自認跟林肯一樣「超適合黑人選民」

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公開資訊顯示，賀錦麗兼具印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是來自牙買加的非裔移民，2人於加州大學柏克萊分校進修期間邂逅，之後共組家庭。
在被《美國廣播公司》（ABC）記者、同時也是該年會女主持人之一的斯科特（Rachel Scott），列出一系列他曾發表的種族主義言論，並詢問為什麼非裔選民應該支持他時，川普則回應稱這個問題「可怕、充滿敵意、恥辱」，反譏ABC是「虛假的」電視新聞網，還自稱是「自林肯以來，最適合非裔的總統」，接著又指控跨越美國南部邊境的移民，將奪走非裔的就業機會。
爭取非裔選民、弄巧成拙？
分析認為，川普出席「全國黑人記者協會」，是爭取非裔選民的計畫一環，並將在亞特蘭大等有眾多非裔人口的城市，舉辦造勢活動。
傳統上，非裔選民是民主黨最忠誠的支持者團體，儘管先前的民調顯示，非裔對拜登總統的支持正在減弱，也鼓舞了川普陣營，但隨著賀錦麗浮上檯面，有色人種和年輕選民對民主黨的支持似乎正在回溫。
共和黨策略師惠特艾爾斯（Whit Ayres）認為，川普質疑賀錦麗的種族背景並非明智之舉，「他可以在很多政策問題上追究她的責任，而不是她的身份和認同。」
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也在稍後的記者會上，回應川普的言論，表示對方的話令人厭惡，是一種侮辱。
賀錦麗不是「突然、半途」才轉換身分認同
《CNN》事實查核指出，賀錦麗根本不是「突然」開始認定自己是非裔，她畢業於霍華德大學（Howard University），這是一所歷史悠久的非裔大學，並於加州大學舊金山法學院（University of California College of the Law, San Francisco；舊稱為University of California, Hastings College of the Law）就讀時，被選為黑人法學生協會主席。
早在踏入政壇前，賀錦麗就一直承認並接受對她血統的討論，也從未對自己的多元文化背景感到不舒服，在過往的多次自我介紹中都曾提到自己的非裔和印度血統，對2者都展現正面的尊重與自豪。
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