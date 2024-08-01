不滿哈馬斯領導人遇刺！土耳其爆示威　傳伊朗下令直接打擊以色列

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當地時間週三晚上，數千名親巴勒斯坦的示威者，在土耳其伊斯坦堡市中心大遊行，抗議哈尼雅遇害，高舉印有哈尼雅照片的布條和標語，上面寫著：「哈尼雅烈士，耶路撒冷是我們的事業，你的道路就是我們的道路」、「殺人犯以色列，滾出巴勒斯坦」、「伊斯坦堡向加薩抵抗運動致以問候」。
儘管外界普遍認為，哈尼雅遇襲就是以色列所為，但納坦雅胡政府並未聲稱對此事負責，也說不會對這起事件發表評論。
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，本週發生在黎巴嫩貝魯特、伊朗德黑蘭的襲擊，代表地區危險升級，並破壞各界讓加薩停火、所有人質被釋放、增加對加薩人道援助的努力。有鑑於真主黨和以色列的緊張局勢不斷升級，美國已警告其公民不要前往黎巴嫩。
《紐約時報》引述伊朗消息人士透露，在哈尼雅被殺後，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已下令「直接打擊以色列」，認為伊朗有責任為哈尼雅之死向以色列復仇，「你在我們家殺死了我們親愛的客人，現在對你的嚴厲懲罰已鋪平了道路。」
儘管美國國務卿布林肯（Antony Blinken）第一時間已表示，美國不知道也沒有涉入哈尼雅遇刺一案，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Saeed Iravani）仍點名美國，聲稱：「如果沒有美國的授權和情報支持，這件事（哈尼雅之死）就不可能發生。」
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